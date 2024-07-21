Олександр Сваток вийшов на поле нового клубу "Остін"

Олександр Сваток. Фото: austinfc

Футбольний клуб "Остін" представив українського захисника Олександра Сватка. Гравець перейшов до нового клубу влітку з "Дніпра-1".

Про це йдеться в дописі ФК "Остін" в мережі Instagram.

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Сваток перейшов до нового клубу

Олександр Сваток вийшов на поле під час домашнього матчу МЛС проти "Шарлотт". Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Олександр зʼявився з прапором України.

"Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr", — написали латиницею в офіційних соцмережах клубу.

Відомо, що "Остін" повідомив про трансфер гравця 24 червня. Українець поки не дебютував за клуб. Його контракт розрахований до кінця сезону 2027-го з можливістю продовження на рік.

"Остін" наразі знаходиться на десятій позиції у західній конференції МЛС.

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