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Сваток вийшов на поле з українським прапором у новому клубі

21 липня 2024 22:23
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Олександр Сваток вийшов на поле нового клубу "Остін"
Олександр Сваток. Фото: austinfc
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Футбольний клуб "Остін" представив українського захисника Олександра Сватка. Гравець перейшов до нового клубу влітку з "Дніпра-1".

Про це йдеться в дописі ФК "Остін" в мережі Instagram.

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Олександр Сваток вийшов на поле під час домашнього матчу МЛС проти "Шарлотт". Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Олександр зʼявився з прапором України.

"Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr", — написали латиницею в офіційних соцмережах клубу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Austin FC (@austinfc)

Відомо, що "Остін" повідомив про трансфер гравця 24 червня. Українець поки не дебютував за клуб. Його контракт розрахований до кінця сезону 2027-го з можливістю продовження на рік. 

"Остін" наразі знаходиться на десятій позиції у західній конференції МЛС. 

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

США футбол Футбол трансфери Олександр Сваток

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