Олександр Сваток вийшов на поле нового клубу "Остін"

Сваток вийшов на поле з українським прапором у новому клубі
Футбольний клуб "Остін" представив українського захисника Олександра Сватка. Гравець перейшов до нового клубу влітку з "Дніпра-1".
Про це йдеться в дописі ФК "Остін" в мережі Instagram.
Сваток перейшов до нового клубу
Олександр Сваток вийшов на поле під час домашнього матчу МЛС проти "Шарлотт". Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Олександр зʼявився з прапором України.
"Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr", — написали латиницею в офіційних соцмережах клубу.
Відомо, що "Остін" повідомив про трансфер гравця 24 червня. Українець поки не дебютував за клуб. Його контракт розрахований до кінця сезону 2027-го з можливістю продовження на рік.
"Остін" наразі знаходиться на десятій позиції у західній конференції МЛС.
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