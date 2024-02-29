Свитолина готовится победить на Олимпийских играх в Париже
Первая ракетка Украины и 17-я в мировом рейтинге WTA Элина Свитолина хочет выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже. К тому же она нацелена на медаль.
Об этом одесситка рассказала в комментарии порталу kamp-sport.com.
Отметим, что в 2021-м году на Олимпийских играх в Токио Свитолина выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.
Свитолина готовится выиграть Олимпиаду
По словам Свитолиной, она на текущий момент находится не в идеальной форме, но в хорошей, которая позволит показать себя на турнирах.
"Я играю еженедельно и напоминаю о войне, поскольку многие мировые медиа уже не вспоминают эту тему. Пытаюсь сделать все возможное со своей стороны", — сказала Свитолина.
Элина отметила, что на текущий момент готовится к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут летом 2024 года. Украинка сейчас мотивирована, чтобы выиграть медаль.
"Готовимся к Олимпийским играм, будем бороться за медаль. Посмотрим, как все будет происходить. Есть большая мотивация побеждать", — добавила Свитолина.
Последний свой матч Свитолина сыграла в 1/8 финала турнира в Дубае, уступив в нем первой ракетке мира Иге Швентек.
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