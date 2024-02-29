Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина готовится победить на Олимпийских играх в Париже arrow

Свитолина готовится победить на Олимпийских играх в Париже

29 февраля 2024 15:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Свитолина готовится победить на Олимпийских играх в Париже
Элина Свитолина и Сергей Стаховский. Фото:Фото: Svitolina Foundation
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Первая ракетка Украины и 17-я в мировом рейтинге WTA Элина Свитолина хочет выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже. К тому же она нацелена на медаль.

Об этом одесситка рассказала в комментарии порталу kamp-sport.com.

Читайте также:

Отметим, что в 2021-м году на Олимпийских играх в Токио Свитолина выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.

Элина Свитолина
Елина Свитолина. Фото: Управление спорта Львова

Свитолина готовится выиграть Олимпиаду

По словам Свитолиной, она на текущий момент находится не в идеальной форме, но в хорошей, которая позволит показать себя на турнирах.

"Я играю еженедельно и напоминаю о войне, поскольку многие мировые медиа уже не вспоминают эту тему. Пытаюсь сделать все возможное со своей стороны", — сказала Свитолина.

Элина отметила, что на текущий момент готовится к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут летом 2024 года. Украинка сейчас мотивирована, чтобы выиграть медаль.

"Готовимся к Олимпийским играм, будем бороться за медаль. Посмотрим, как все будет происходить. Есть большая мотивация побеждать", — добавила Свитолина.

Последний свой матч Свитолина сыграла в 1/8 финала турнира в Дубае, уступив в нем первой ракетке мира Иге Швентек.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Напомним, Почеттино снова пожаловался на Мудрика.

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду

Олимпийские игры
Теннис
Элина Свитолина
украинские теннисисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году