Свитолина готовится победить на Олимпийских играх в Париже

Элина Свитолина и Сергей Стаховский. Фото:Фото: Svitolina Foundation

Первая ракетка Украины и 17-я в мировом рейтинге WTA Элина Свитолина хочет выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже. К тому же она нацелена на медаль.

Об этом одесситка рассказала в комментарии порталу kamp-sport.com.

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Отметим, что в 2021-м году на Олимпийских играх в Токио Свитолина выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.

Елина Свитолина. Фото: Управление спорта Львова

Свитолина готовится выиграть Олимпиаду

По словам Свитолиной, она на текущий момент находится не в идеальной форме, но в хорошей, которая позволит показать себя на турнирах.

"Я играю еженедельно и напоминаю о войне, поскольку многие мировые медиа уже не вспоминают эту тему. Пытаюсь сделать все возможное со своей стороны", — сказала Свитолина.

Элина отметила, что на текущий момент готовится к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут летом 2024 года. Украинка сейчас мотивирована, чтобы выиграть медаль.

"Готовимся к Олимпийским играм, будем бороться за медаль. Посмотрим, как все будет происходить. Есть большая мотивация побеждать", — добавила Свитолина.

Последний свой матч Свитолина сыграла в 1/8 финала турнира в Дубае, уступив в нем первой ракетке мира Иге Швентек.

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