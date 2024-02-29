Світоліна готується перемогти на Олімпійських іграх у Парижі

Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Фото: Фото: Svitolina Foundation

Перша ракетка України та 17-а у світовому рейтингу WTA Еліна Світоліна хоче виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. До того ж вона націлена на медаль.

Про це одеситка розповіла у коментарі порталу kamp-sport.com.

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Зазначимо, що у 2021-му році на Олімпійських іграх у Токіо Світоліна виграла бронзову медаль у одиночному розряді.

Єлина Світоліна. Фото: Управління спорту Львова

Світоліна готується виграти Олімпіаду

За словами Світоліної, вона на цю мить знаходиться не в ідеальній формі, а в хорошій, яка дозволить показати себе на турнірах.

"Я граю щотижня і нагадую про війну, оскільки багато світових медіа вже не згадують цієї теми. Намагаюся зробити все можливе зі свого боку", — сказала Світоліна.

Еліна зазначила, що зараз готується до Олімпійських ігор у Парижі, які пройдуть влітку 2024 року. Українка зараз мотивована, щоб виграти медаль.

"Готуємось до Олімпійських ігор, боротимемося за медаль. Подивимося, як усе відбуватиметься. Є велика мотивація перемагати", — додала Світоліна.

Останній свій матч Світоліна зіграла у 1/8 фіналу турніру в Дубаї, поступившись у ньому першій ракетці світу Ізі Швентек.

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