Світоліна готується перемогти на Олімпійських іграх у Парижі
Перша ракетка України та 17-а у світовому рейтингу WTA Еліна Світоліна хоче виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. До того ж вона націлена на медаль.
Про це одеситка розповіла у коментарі порталу kamp-sport.com.
Зазначимо, що у 2021-му році на Олімпійських іграх у Токіо Світоліна виграла бронзову медаль у одиночному розряді.
Світоліна готується виграти Олімпіаду
За словами Світоліної, вона на цю мить знаходиться не в ідеальній формі, а в хорошій, яка дозволить показати себе на турнірах.
"Я граю щотижня і нагадую про війну, оскільки багато світових медіа вже не згадують цієї теми. Намагаюся зробити все можливе зі свого боку", — сказала Світоліна.
Еліна зазначила, що зараз готується до Олімпійських ігор у Парижі, які пройдуть влітку 2024 року. Українка зараз мотивована, щоб виграти медаль.
"Готуємось до Олімпійських ігор, боротимемося за медаль. Подивимося, як усе відбуватиметься. Є велика мотивація перемагати", — додала Світоліна.
Останній свій матч Світоліна зіграла у 1/8 фіналу турніру в Дубаї, поступившись у ньому першій ракетці світу Ізі Швентек.
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