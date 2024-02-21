Світоліна поступилась Швьонтек та не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру у Дубаї

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на престижному турнірі в ОАЕ, у Дубаї. В ⅛ фіналу українка поступилась першій ракетці світу Ізі Швьонтек.

Еліна програла з рахунком 1:6, 4:6, передає Новини.LIVE.

У другому сеті Світоліна відігралася з рахунку 2:4, однак у дев'ятому геймі не змогла захистити свою подачу.

13-0 in her last 13 matches against top 20 players 😎@iga_swiatek powers past Svitolina 6-1, 6-4 in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/sPINypnEeq — wta (@WTA) February 21, 2024

Еліна зазнала другої поразки у трьох протистояннях з полькою: у 2021 році вона поступилася Швентек до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Римі, а минулого сезону перемогла у чвертьфіналі на Вімблдоні.

Обіграла Калініну та Марію

У першому раунді турніру в ОАЕ українка зіграла зі співвітчизницею Ангеліною Калініною. Поєдинок вийшов цікавим, а перемогу святкувала Еліна — 6:3, 7:6(7).

У другому колі турніру Світоліна в двох сетах обіграла німкеню Татьяну Марію.

Нагадаємо, "Реал" отримає пропозицію щодо Луніна від "Манчестер Юнайтед".

Дівчину відомого боксера заарештували у Росії за підтримку України.

Київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

"Манчестер Сіті" залишить Довбика та Циганкова без зіркового партнера по команді.

"Баварія" звільнила Тухеля — хто стане новим тренером.