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Світоліна поступилась Швьонтек та не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру у Дубаї

21 лютого 2024 19:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна поступилась Швьонтек та не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру у Дубаї
Еліна Світоліна. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на престижному турнірі в ОАЕ, у Дубаї. В ⅛ фіналу українка поступилась першій ракетці світу Ізі Швьонтек.

Еліна програла з рахунком 1:6, 4:6, передає Новини.LIVE.

У другому сеті Світоліна відігралася з рахунку 2:4, однак у дев'ятому геймі не змогла захистити свою подачу.

Еліна зазнала другої поразки у трьох протистояннях з полькою: у 2021 році вона поступилася Швентек до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Римі, а минулого сезону перемогла у чвертьфіналі на Вімблдоні.

Обіграла Калініну та Марію

У першому раунді турніру в ОАЕ українка зіграла зі співвітчизницею Ангеліною Калініною. Поєдинок вийшов цікавим, а перемогу святкувала Еліна — 6:3, 7:6(7).

У другому колі турніру Світоліна в двох сетах обіграла німкеню Татьяну Марію. 

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Еліна Світоліна
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