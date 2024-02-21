Світоліна поступилась Швьонтек та не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру у Дубаї
Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на престижному турнірі в ОАЕ, у Дубаї. В ⅛ фіналу українка поступилась першій ракетці світу Ізі Швьонтек.
Еліна програла з рахунком 1:6, 4:6, передає Новини.LIVE.
У другому сеті Світоліна відігралася з рахунку 2:4, однак у дев'ятому геймі не змогла захистити свою подачу.
13-0 in her last 13 matches against top 20 players 😎@iga_swiatek powers past Svitolina 6-1, 6-4 in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/sPINypnEeq— wta (@WTA) February 21, 2024
Еліна зазнала другої поразки у трьох протистояннях з полькою: у 2021 році вона поступилася Швентек до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Римі, а минулого сезону перемогла у чвертьфіналі на Вімблдоні.
Обіграла Калініну та Марію
У першому раунді турніру в ОАЕ українка зіграла зі співвітчизницею Ангеліною Калініною. Поєдинок вийшов цікавим, а перемогу святкувала Еліна — 6:3, 7:6(7).
У другому колі турніру Світоліна в двох сетах обіграла німкеню Татьяну Марію.
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