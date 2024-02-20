Свитолина победила во втором круге турнире в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis

Во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) украинка Элина Свитолина встретилась с немкой Татьяной Марией. Одесситка победила соперницу в двух сетах.

Свитолина выиграла 81-й матч на турнирах WTA 1000, сообщил портал Новини.LIVE.

Элина Свитолина — Татьяна Мария — 6:3, 6:3

Матч длился 1 час 13 минут, в течение которых Свитолина подала три эйса, не делала двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Мария подала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и использовала один из пяти брейков.

Для теннисисток это был шестой матч в карьере и третья победа Свитолиной. Последняя их игра состоялась в 2018 году на US Open.

В первом круге турнира Свитолина в украинском дерби победила в двух сетах Ангелину Калинину.

Отметим, что Свитолина проводит свой первый турнир после Открытого чемпионата Австралии, где она травмировала спину.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча первой ракетки мира Иги Свентек и Слоун Стивенс.

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