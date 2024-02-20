Світоліна перемогла у другому колі турнірі у Дубаї
У другому колі турніру WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ) українка Еліна Світоліна зустрілася з німкенею Тетяною Марією. Одеситка перемогла суперницю у двох сетах.
Світоліна виграла 81-й матч на турнірах WTA 1000, повідомив портал Новини.LIVE.
Еліна Світоліна — Тетяна Марія — 6:3, 6:3
Матч тривав 1 годину 13 хвилин, протягом яких Світоліна подала три ейси, не робила подвійних помилок і реалізувала чотири із семи брейк-пойнтів.
Марія подала чотири ейси, припустилася трьох подвійних помилок і використала один з п'яти брейків.
Для тенісисток це був шостий матч у кар'єрі та третя перемога Світоліної. Остання їхня гра відбулася у 2018 році на US Open.
У першому колі турніру Світоліна в українському дербі перемогла у двох сетах Ангеліну Калініну.
Зазначимо, що Світоліна проводить свій перший турнір після Відкритого чемпіонату Австралії, де вона травмувала спину.
У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею матчу першої ракетки світу Іги Свьонтек і Слоун Стівенс.
Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.
Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.
"Челсі" вирішив продати Мудрика.
Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.
Мілевський майже повністю втратив волосся.
Читайте Новини.LIVE!