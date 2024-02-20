Світоліна перемогла у другому колі турнірі у Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis

У другому колі турніру WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ) українка Еліна Світоліна зустрілася з німкенею Тетяною Марією. Одеситка перемогла суперницю у двох сетах.

Світоліна виграла 81-й матч на турнірах WTA 1000, повідомив портал Новини.LIVE.

Еліна Світоліна — Тетяна Марія — 6:3, 6:3

Матч тривав 1 годину 13 хвилин, протягом яких Світоліна подала три ейси, не робила подвійних помилок і реалізувала чотири із семи брейк-пойнтів.

Марія подала чотири ейси, припустилася трьох подвійних помилок і використала один з п'яти брейків.

Для тенісисток це був шостий матч у кар'єрі та третя перемога Світоліної. Остання їхня гра відбулася у 2018 році на US Open.

У першому колі турніру Світоліна в українському дербі перемогла у двох сетах Ангеліну Калініну.

Зазначимо, що Світоліна проводить свій перший турнір після Відкритого чемпіонату Австралії, де вона травмувала спину.

У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею матчу першої ракетки світу Іги Свьонтек і Слоун Стівенс.

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