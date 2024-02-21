Свитолина уступила Швентек и не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на престижном турнире в ОАЭ, в Дубае. В ⅛ финале украинка уступила первую ракетку мира Изи Швентек.

Элина проиграла со счётом 1:6, 4:6, передает Новини.LIVE.

Во втором сете Свитолина отыгралась со счета 2:4, однако в девятом гейме не смогла защитить свою подачу.

13-0 in her last 13 matches against top 20 players 😎 @iga_swiatek powers past Svitolina 6-1, 6-4 in Dubai! #DDFTennis pic.twitter.com/sPINypnEeq — wta (@WTA) February 21, 2024

Элина потерпела второе поражение в трех противостояниях с полькой: в 2021 году она уступила Швентеку в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Риме, а в прошлом сезоне победила в четвертьфинале на Уимблдоне.

Обыграла Калинину и Марию

В первом раунде турнира в ОАЭ украинка сыграла с соотечественницей Ангелиной Калининой. Поединок получился интересным, а победу праздновала Элина — 6:3, 7:6 (7).

Во втором круге турнира Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию.

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Девушку известного боксера арестовали в России за поддержку Украины.

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.

"Бавария" уволила Тухеля — кто станет новым тренером.