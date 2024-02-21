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Свитолина уступила Швентек и не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

21 февраля 2024 19:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Свитолина уступила Швентек и не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дубае
Элина Свитолина. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на престижном турнире в ОАЭ, в Дубае. В ⅛ финале украинка уступила первую ракетку мира Изи Швентек.

Элина проиграла со счётом 1:6, 4:6, передает Новини.LIVE.

Во втором сете Свитолина отыгралась со счета 2:4, однако в девятом гейме не смогла защитить свою подачу.

Элина потерпела второе поражение в трех противостояниях с полькой: в 2021 году она уступила Швентеку в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Риме, а в прошлом сезоне победила в четвертьфинале на Уимблдоне.

Обыграла Калинину и Марию

В первом раунде турнира в ОАЭ украинка сыграла с соотечественницей Ангелиной Калининой. Поединок получился интересным, а победу праздновала Элина — 6:3, 7:6 (7).

Во втором круге турнира Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию.

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Элина Свитолина
Теннис
WTA
украинские теннисисты

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