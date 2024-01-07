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Свитолина уступила Гауфф в финале в Окленде — завершала с травмой

7 января 2024 09:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Свитолина уступила Гауфф в финале в Окленде — завершала с травмой
Элина Свитолина. Фото: Twitter/WTA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Элина Свитолина не сумела выиграть свой первый финал на турнирах WTA в новом году. Поединок с третьей ракеткой мира Коко Гауфф украинка завершала с ушибами пальцев ног.

В третьем сете Свитолиной понадобилась помощь физиотерапевта, сообщает Новини.LIVE.

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В первом сете Элина вышла вперед, выиграв на тай-брейке — 7:6 (4), который длился более часа. Украинка уступала по ходу партии 3:5 и отыграла подряд два сетбола на подаче американки.

Свитолина в первой партии допустила одну двойную ошибку, проиграла два гейма на своей подаче и сделала два брейка. Украинка выиграла на один розыгрыш больше в сете — 42 против 41.

Гауфф, прошлогодняя победительница турнира в Окленде, впервые за два года проиграла сет на этих кортах.

Помешали мозоли

Но дальше дела пошли не в пользу украинки. Сначала она проиграла второй сет 6:3, а затем была вынуждена прервать третий при счете 1:1. Оказалось, что Свитолина играет с болью из-за травмы пальцев ног. Вероятно, у нее были мозоли.

Тем не менее, Элина продолжила и сражалась до последнего. Она доставала невероятные мячи и выиграла еще несколько гейма, но при счете 3:3 отдала подряд 3 гейма и забрала только серебро.

Элина Свитолина провела свой 21-й финал в карьере и боролась за 18-й чемпионский титул.

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