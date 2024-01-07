Світоліна поступилася Гауфф у фіналі в Окленді — завершувала з травмою

Еліна Світоліна. Фото: Twitter/WTA

Еліна Світоліна не зуміла виграти свій перший фінал на турнірах WTA в новому році. Поєдинок з третьою ракеткою світу Коко Гауфф українка завершувала з пошкодженнями пальців ніг.

У третьому сеті Світоліній знадобилася допомога фізіотерапевта, повідомляє Новини.LIVE.

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У першому сеті Еліна вийшла вперед, вигравши на тай-брейку — 7:6 (4), який тривав понад годину. Українка поступалася по ходу партії 3:5 і відіграла два поспіль сетболи на подачі американки.

Світоліна в першій партії припустилася однієї подвійної помилки, програла два гейми на своїй подачі і зробила два брейки. Українка виграла на один розіграш більше у сеті — 42 проти 41.

Гауфф, торішня переможниця турніру в Окленді, вперше за два роки програла сет на цих кортах.

Завадили мозолі

Але далі справи пішли не на користь українки. Спочатку вона програла другий сет 6:3, а потім була вимушена перервати третій за рахунку 1:1. Виявилося, що Світоліна грає через біль з травмою пальців ніг. Ймовірно, в неї були мозолі.

🔙2️⃣🔙@CocoGauff holds off a spirited effort from Elina Svitolina 6-7(4), 6-3, 6-3 to claim a second straight Auckland title 🏆🏆#ASBClassic pic.twitter.com/3U8NloqnMQ — wta (@WTA) January 7, 2024

Тим не менш, Еліна продовжила та билася до останнього. Вона діставала неймовірні м'ячі та виграла ще кілька геймів, але за рахунку 3:3, віддала поспіль 3 гейми та забрала лише срібло.

Еліна Світоліна провела свій 21-й фінал у кар'єрі та боролась за 18-й чемпіонський титул.

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