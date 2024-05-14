Свитолина проиграла Соболенко в драматичном матче на тысячнике в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis

В рамках четвертого круга турнира WTA 1000 сыграла украинка Элина Свитолина. Соперницей украинки стала вторая ракетка мира Арина Соболенко.

За 2,5 часа на корте победила Соболенко, сообщил портал Новини.LIVE.

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До этого матча Свитолина и Соболенко играли друг с другом три матча, из которых лишь один выиграла украинка. В четвертой их игре Элина выиграла первый сет, проиграла второй, и в третьем уступила на тай-брейке.

Матч длился 2 часа 22 минуты, в течение которых Свитолина подала два эйса, сделала шасть двойных ошибок и реализовала пять из 18 брейков. Также украинка не использовала три матчбола.

Соболенко трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала шесть из семи брейк-пойнтов.

За выход в четвертый круг турнира в Риме Свитолина заработала 52 480 евро.

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