Свитолина проиграла Соболенко в драматичном матче на тысячнике в Риме
В рамках четвертого круга турнира WTA 1000 сыграла украинка Элина Свитолина. Соперницей украинки стала вторая ракетка мира Арина Соболенко.
За 2,5 часа на корте победила Соболенко, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Арина Соболенко — 6:4, 1:6, 6:7
До этого матча Свитолина и Соболенко играли друг с другом три матча, из которых лишь один выиграла украинка. В четвертой их игре Элина выиграла первый сет, проиграла второй, и в третьем уступила на тай-брейке.
Матч длился 2 часа 22 минуты, в течение которых Свитолина подала два эйса, сделала шасть двойных ошибок и реализовала пять из 18 брейков. Также украинка не использовала три матчбола.
Соболенко трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала шесть из семи брейк-пойнтов.
За выход в четвертый круг турнира в Риме Свитолина заработала 52 480 евро.
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