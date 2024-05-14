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Світоліна програла Соболенко у драматичному матчі на тисячнику у Римі

14 травня 2024 08:10
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна програла Соболенко у драматичному матчі на тисячнику у Римі
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках четвертого кола турніру WTA 1000 зіграла українка Еліна Світоліна. Суперницею українки стала друга ракетка світу Аріна Соболенко.

За 2,5 години на корті перемогла Соболенко, повідомив портал Новини.LIVE.

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До цього матчу Світоліна та Соболенко грали один з одним три матчі, з яких лише один виграла українка. У четвертій їхній грі Еліна виграла перший сет, програла другий, і в третьому поступилася на тай-брейку.

Матч тривав 2 години 22 хвилини, протягом яких Світоліна подала два ейси, зробила шість подвійних помилок та реалізувала п'ять із 18 брейків. Також українка не використала три матчболи.

Соболенко тричі подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і використала шість із семи брейк-пойнтів.

За вихід у четверте коло турніру у Римі Світоліна заробила 52 480 євро.

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Еліна Світоліна
Теніс
українські тенісисти
Аріна Соболенко
Рим (WTA)

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