Свитолина рассказала, каким военным и как помогает
Звезда украинского тенниса Элина Свитолина нанесла визит в Харьков. Теннисистка встретилась с военнослужащими из местного добровольческого подразделения.
Свитолина привезла защитника Украины подарки, узнала о быте защитников страны и рассказала об этом на своей странице в Instagram.
Несколько последних месяцев Элина Свитолина восстанавливается от последствий травмы ноги. Спортсменка много времени проводит с семьей, но не забывает и о помощи украинским военнослужащим.
Свитолина приехала в Харьков
Известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан составил Элине Свитолиной компанию во время поездки в прифронтовой Харьков. Там они встретились с представителями добровольческого формирования "Хартия" и увидели, как живут бойцы.
"Хартия" была основана харьковскими патриотами. Это соединение является отдельной бригадой в составе Национальной гвардии Украины.
"Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие мальчики и девочки, низкий вам поклон. Борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто нас защищает! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине!" — поделилась впечатлениями после поездки Элина Свитолина.
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