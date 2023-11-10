Свитолина рассказала, каким военным и как помогает

Элина Свитолина на фоне военной техники. Фото: instagram.com/elisvitolina

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина нанесла визит в Харьков. Теннисистка встретилась с военнослужащими из местного добровольческого подразделения.

Свитолина привезла защитника Украины подарки, узнала о быте защитников страны и рассказала об этом на своей странице в Instagram.

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Несколько последних месяцев Элина Свитолина восстанавливается от последствий травмы ноги. Спортсменка много времени проводит с семьей, но не забывает и о помощи украинским военнослужащим.

Свитолина и Жадан в Харьковской области. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина приехала в Харьков

Известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан составил Элине Свитолиной компанию во время поездки в прифронтовой Харьков. Там они встретились с представителями добровольческого формирования "Хартия" и увидели, как живут бойцы.

Элина Свитолина с бойцами "Хартии". Фото: instagram.com/elisvitolina

"Хартия" была основана харьковскими патриотами. Это соединение является отдельной бригадой в составе Национальной гвардии Украины.

"Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие мальчики и девочки, низкий вам поклон. Борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто нас защищает! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине!" — поделилась впечатлениями после поездки Элина Свитолина.

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