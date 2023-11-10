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Свитолина рассказала, каким военным и как помогает

10 ноября 2023 16:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина рассказала, каким военным и как помогает
Элина Свитолина на фоне военной техники. Фото: instagram.com/elisvitolina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина нанесла визит в Харьков. Теннисистка встретилась с военнослужащими из местного добровольческого подразделения. 

Свитолина привезла защитника Украины подарки, узнала о быте защитников страны и рассказала об этом на своей странице в Instagram

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Несколько последних месяцев Элина Свитолина восстанавливается от последствий травмы ноги. Спортсменка много времени проводит с семьей, но не забывает и о помощи украинским военнослужащим. 

Свитолина и Жадан
Свитолина и Жадан в Харьковской области. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина приехала в Харьков 

Известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан составил Элине Свитолиной компанию во время поездки в прифронтовой Харьков. Там они встретились с представителями добровольческого формирования "Хартия" и увидели, как живут бойцы. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина с бойцами "Хартии". Фото: instagram.com/elisvitolina

"Хартия" была основана харьковскими патриотами. Это соединение является отдельной бригадой в составе Национальной гвардии Украины.

"Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие мальчики и девочки, низкий вам поклон. Борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто нас защищает! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине!" — поделилась впечатлениями после поездки Элина Свитолина. 

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