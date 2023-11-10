Світоліна розповіла, яким військовим і як допомагає

Еліна Світоліна на фоні військової техніки. Фото: instagram.com/elisvitolina

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна здійснила візит до Харкова. Тенісистка зустрілася із військовослужбовцями із місцевого добровольчого підрозділу.

Світоліна привезла захисника України подарунки, дізналася про побут захисників країни та розповіла про це на своїй сторінці в Instagram.

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Декілька останніх місяців Еліна Світоліна відновлюється від наслідків травми ноги. Спортсменка багато часу проводить із сім'єю, але не забуває і про допомогу українським військовослужбовцям.

Світоліна та Жадан у Харківській області. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна приїхала до Харкова

Відомий український поет і музикант Сергій Жадан склав Еліні Світоліній компанію під час поїздки до прифронтового Харкова. Там вони зустрілися з представниками добровольчого формування "Хартія" та побачили, як живуть бійці.

Еліна Світоліна з бійцями "Хартії". Фото: instagram.com/elisvitolina

"Хартію" було засновано харківськими патріотами. Це поєднання є окремою бригадою у складі Національної гвардії України.

"Для мене велика честь особисто подякувати героям. Наші найкращі хлопчики та дівчатка, низький вам уклін. Боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто нас захищає! Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні!" — поділилася враженнями після поїздки Еліна Світоліна.

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