Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Світоліна розповіла, яким військовим і як допомагає arrow

Світоліна розповіла, яким військовим і як допомагає

10 листопада 2023 16:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна розповіла, яким військовим і як допомагає
Еліна Світоліна на фоні військової техніки. Фото: instagram.com/elisvitolina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна здійснила візит до Харкова. Тенісистка зустрілася із військовослужбовцями із місцевого добровольчого підрозділу.

Світоліна привезла захисника України подарунки, дізналася про побут захисників країни та розповіла про це на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Декілька останніх місяців Еліна Світоліна відновлюється від наслідків травми ноги. Спортсменка багато часу проводить із сім'єю, але не забуває і про допомогу українським військовослужбовцям.

Світоліна та Жадан
Світоліна та Жадан у Харківській області. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна приїхала до Харкова

Відомий український поет і музикант Сергій Жадан склав Еліні Світоліній компанію під час поїздки до прифронтового Харкова. Там вони зустрілися з представниками добровольчого формування "Хартія" та побачили, як живуть бійці.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна з бійцями "Хартії". Фото: instagram.com/elisvitolina

"Хартію" було засновано харківськими патріотами. Це поєднання є окремою бригадою у складі Національної гвардії України.

"Для мене велика честь особисто подякувати героям. Наші найкращі хлопчики та дівчатка, низький вам уклін. Боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто нас захищає! Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні!"  — поділилася враженнями після поїздки Еліна Світоліна.

Нагадаємо, Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів. 

Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова і поверне Ромеу. 

Колишня подруга Неймара померла після косметичної операції. 

Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року. 

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі