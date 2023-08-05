Свитолина и Костюк уступили в четвертьфинале престижного турнира в США

Элина Свитолина и Марта Костюк. Фото: "Большой Теннис Украины"

В Вашингтоне на турнире серии WTA 500 прошли четвертьфинальные матчи. В двух из них участвовали представительницы Украины.

Элина Свитолина и Марта Костюк проиграли свои матчи, сообщил портал Новини.LIVE.

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В четвертьфиналах Свитолина встретилась с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой, а Марта противостояла 18-й в рейтинге WTA Людмиле Самсоновой из России.

Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 3:6, 4:6

Свитолина проводила свой четвертый матч с Пегулой. Ранее девушки трижды встречались и два раза побеждала Джессика.

В этом матче Элина выиграла первый сет, но во втором и третьем уступила мощной оппонентке.

Матч длился 2 часа 9 минут, в течение которых Элина подала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один из семи брейков.

Пегула трижды подавала навылет, сделала две двойные ошибки и выиграла два из пяти брейков.

Марта Костюк (Украина) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 2:6

Костюк и Самсонова, которая является действующей чемпионкой турнира, в третий раз играли друг с другом. Ранее Марта дважды уступила.

Равным матч был только в первом сете, а затем Костюк продолжила делать ошибки, а ее соперница успокоилась и больше не позволяла себе того, что было в начале матча.

Игра длилась 1 час и 30 минут, в течение которых Костюк подала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два из трех брейк-пойнтов.

Самсонова подала три эйса, сделала три двойные ошибки и выиграла два из трех брейков.

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