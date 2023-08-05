Світоліна та Костюк поступилися у чвертьфіналі престижного турніру в США

Еліна Світоліна та Марта Костюк. Фото: "Великий Теніс України"

У Вашингтоні на турнірі серії WTA 500 відбулися чвертьфінальні матчі. У двох із них брали участь представниці України.

Еліна Світоліна та Марта Костюк програли свої матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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У чвертьфіналах Світоліна зустрілася з четвертою ракеткою світу Джесікою Пегулою, а Марта протистояла 18-й у рейтингу WTA Людмилі Самсоновій із Росії.

Еліна Світоліна (Україна) — Джесіка Пегула (США) — 6:4, 3:6, 4:6

Світоліна проводила свій четвертий матч із Пегулою. Раніше дівчата тричі зустрічалися і двічі перемагала Джессіка.

У цьому матчі Еліна виграла перший сет, але у другому та третьому поступилася потужній опонентці.

Матч тривав 2 години 9 хвилин, упродовж яких Еліна подала чотири ейси, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала один із семи брейків.

Пегула тричі подавала навиліт, зробила дві подвійні помилки та виграла два з п'яти брейків.

Марта Костюк (Україна) — Людмила Самсонова (Росія) — 4:6, 2:6

Костюк та Самсонова, яка є чинною чемпіонкою турніру, втретє грали один з одним. Раніше Марта двічі поступилася.

Рівним матч був лише у першому сеті, а потім Костюк продовжила робити помилки, а її суперниця заспокоїлася та більше не дозволяла собі того, що було на початку матчу.

Гра тривала 1 годину і 30 хвилин, упродовж яких Костюк подала два ейси, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала два з трьох брейк-пойнтів.

Самсонова подала три ейси, зробила три подвійні помилки та виграла два з трьох брейків.

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