Элина Свитолина уволила тренера Рамона Слейтера: подробности решения

Свитолина осталась без тренера — украинка уволила специалиста, который ей помог
Вторая ракетка Украины Элина Свитолина внесла изменения в свою команду. Одесситка решила сменить тренера.
Об изменениях в своей команде украинка сообщила в Instagram.
Свитолина осталась без тренера
Свитолина объявила о завершении сотрудничества с нидерландским специалистом Рамоном Слейтером. Именно с этим тренером украинка вернулась после рождения дочери и набрала лучшую форму, чем та, которая была у нее за год до перерыва из-за беременности.
"Хочу поделиться с вами важной новостью: мы с Рамоном Слейтером решили завершить наше сотрудничество. Наш общий путь был чрезвычайно продуктивным и ценным для меня. Рамон помог мне значительно улучшить свои навыки и достичь новых высот в теннисе. Я считаю его одним из самых талантливых тренеров в этой сфере и всегда буду благодарна ему за все усилия, которые он приложил для моего развития", — написала Свитолина.
Элина отметила, что ей понадобится немного времени, чтобы принять решение о своем будущем тренере, и она обязательно сообщит о своем выборе. Она также выразила искреннюю благодарность Рамону за его труд и пожелала ему больших успехов в дальнейшей карьере.
Свитолина перешла к Слейтеру в марте 2023 года, когда возвращалась в тур после рождения дочери.
Вместе со Слейтером Свитолина дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос-2023" и "Уимблдона-2024", до полуфинала "Уимблдона-2023", а также выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге.
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