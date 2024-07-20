Элина Свитолина уволила тренера Рамона Слейтера: подробности решения

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина внесла изменения в свою команду. Одесситка решила сменить тренера.

Об изменениях в своей команде украинка сообщила в Instagram.

Читайте также:

Сообщение Свитолиной о тренере. Фото: instagram.com/stories/elisvitolina/

Свитолина осталась без тренера

Свитолина объявила о завершении сотрудничества с нидерландским специалистом Рамоном Слейтером. Именно с этим тренером украинка вернулась после рождения дочери и набрала лучшую форму, чем та, которая была у нее за год до перерыва из-за беременности.

"Хочу поделиться с вами важной новостью: мы с Рамоном Слейтером решили завершить наше сотрудничество. Наш общий путь был чрезвычайно продуктивным и ценным для меня. Рамон помог мне значительно улучшить свои навыки и достичь новых высот в теннисе. Я считаю его одним из самых талантливых тренеров в этой сфере и всегда буду благодарна ему за все усилия, которые он приложил для моего развития", — написала Свитолина.

Элина отметила, что ей понадобится немного времени, чтобы принять решение о своем будущем тренере, и она обязательно сообщит о своем выборе. Она также выразила искреннюю благодарность Рамону за его труд и пожелала ему больших успехов в дальнейшей карьере.

Свитолина перешла к Слейтеру в марте 2023 года, когда возвращалась в тур после рождения дочери.

Вместе со Слейтером Свитолина дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос-2023" и "Уимблдона-2024", до полуфинала "Уимблдона-2023", а также выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Динамо" интересуется опытным чилийским полузащитником — что про него известно.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.