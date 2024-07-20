Еліна Світоліна звільнила тренера Рамона Слейтера: подробиці рішення

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis

Друга ракетка України Еліна Світоліна внесла зміни у свою команду. Одеситка вирішила змінити тренера.

Про зміни у своїй команді українка повідомила в Instagram.

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Повідомлення Світоліної про тренера. Фото: instagram.com/stories/elisvitolina/

Світоліна залишилась без тренера

Світоліна оголосила про завершення співпраці з нідерландським спеціалістом Рамоном Слейтером. Саме з цим тренером українка повернулася після народження доньки й набрала кращу форму, ніж та, яка була у неї за рік до перерви через вагітність.

"Хочу поділитися з вами важливою новиною: ми з Рамоном Слейтером вирішили завершити нашу співпрацю. Наш спільний шлях був надзвичайно продуктивним та цінним для мене. Рамон допоміг мені значно покращити свої навички та досягти нових висот у тенісі. Я вважаю його одним із найталановитіших тренерів у цій сфері та завжди буду вдячна йому за всі ті зусилля, які він доклав для мого розвитку", — написала Світоліна.

Еліна зазначила, що їй знадобиться трохи часу, щоб прийняти рішення щодо свого майбутнього тренера, і вона обов'язково повідомить про свій вибір. Вона також висловила щиру подяку Рамону за його працю та побажала йому великих успіхів у подальшій кар'єрі.

Світоліна перейшла до Слейтера в березні 2023 року, коли поверталася до туру після народження доньки.

Разом зі Слейтером Світоліна дійшла до четвертьфіналу "Ролан Гаррос-2023" та "Вімблдону-2024", до півфіналу "Вімблдону-2023", а також виграла турнір WTA 250 у Страсбурзі.

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