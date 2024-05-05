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Свентек объяснила, что помогло ей обыграть любимую теннисистку Лукашенко

5 мая 2024 13:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свентек объяснила, что помогло ей обыграть любимую теннисистку Лукашенко
Ига Свентек с трофеем. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная польская спортсменка Ига Свентек взяла реванш у Арины Соболенко из Беларуси и победила на турнире в Мадриде. Первая ракетка мира объяснила, как ей удалось обыграть сильную соперницу.

Свентек понадобилось более трех часов, чтобы сломить сопротивление Соболенко, сообщает официальный сайт WTA. 

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Финал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде запомнился бескомпромиссной борьбой Иги Свентек и Арины Соболенко. Две лучшие теннисистки мира сражались на корте на протяжение 3 часов и 11 минут. В итоге польская спортсменка победила в трех сетах. 

Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Беларусь) — 7:5, 4:6, 7:6(7).

Ига Свентек и Арина Соболенко
Ига Свентек и Арина Соболенко. Фото: Reuters/Susana Vera

Что Свентек сказал о матче 

Первая ракетка мира заверила, что не думала о прошлогоднем поражение в Мадриде, которое ей нанесла Соболенко. Однако 22-летняя спортсменка признала, что для нее важно побеждать в каждом соревновании. Она настраивается на любой турнир как на самый важный в своей карьере. 

Ига Свентек и Арина Соболенко
Ига Свентек празднует победу. Фото: Susana Vera

"Очень сложный матч, и пока я не могу оценить победу. Возможно, через несколько лет пойму, что мне удалось сделать в этом поединке. Я просто счастлива и хочу насладиться этим чувством. Соболенко старалась играть свободно, принимала смелые решения. Иногда я отступала. Но мне очень хотелось доказать себе, что я могу добиться победы", — рассказала Свентек. 

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спорт
Теннис
Ига Свентек
Арина Соболенко

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