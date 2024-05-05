Свьонтек пояснила, що допомогло їй обіграти улюблену тенісистку Лукашенка

Іга Свьонтек з трофеєм. Фото: Reuters/Susana Vera

Відома польська спортсменка Іга Свьонтек взяла реванш в Аріни Соболенко з Білорусі та перемогла на турнірі в Мадриді. Перша ракетка світу пояснила, як їй удалося обіграти сильну суперницю.

Свьонтек знадобилося понад три години, щоб зламати опір Соболенко, повідомляє офіційний сайт WTA.

Читайте також:

Фінал ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді запам'ятався безкомпромісною боротьбою Ігі Свьонтек та Аріни Соболенко. Дві найкращі тенісистки світу билися на корті протягом 3 годин і 11 хвилин. У результаті польська спортсменка перемогла у трьох сетах.

Іга Свьонтек (Польща) — Аріна Соболенко (Білорусь) — 7:5, 4:6, 7:6(7).

Іга Свьонтек та Аріна Соболенко. Фото: Reuters/Susana Vera

Що Свьонтек сказала про матч

Перша ракетка світу запевнила, що не думала про торішню поразку в Мадриді, яку їй завдала Соболенко. Проте 22-річна спортсменка визнала, що для неї важливо перемагати у кожному змаганні. Вона налаштовується на будь-який турнір як найважливіший у своїй кар'єрі.

Іга Свьонтек святкує перемогу. Фото: Susana Vera

"Дуже складний матч, і поки що я не можу оцінити перемогу. Можливо, через декілька років зрозумію, що мені вдалося зробити в цьому поєдинку. Я просто щаслива і хочу насолодитися цим почуттям. Соболенко намагалася грати вільно, ухвалювала сміливі рішення. Іноді я відступала. Але мені дуже хотілося довести собі, що я можу здобути перемогу", — розповіла Свьонтек.

Нагадаємо, Судаков гратиме в Англії — "Шахтар" може знизити ціну на гравця.

Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

Тренер "Жирони" оцінив внесок Довбика та Циганкова у перемогу над "Барселоною".

Лунін більше не зіграє за "Реал" у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення.