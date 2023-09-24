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Тайсон Фьюри следующий: Чжилей вызвал на бой британца, а должен был Усика

24 сентября 2023 11:43
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Агабекян Карен
редактор
Тайсон Фьюри следующий: Чжилей вызвал на бой британца, а должен был Усика
"Временный" чемпион мира Чжан Чжилей. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне "временный" чемпион мира по версии WBO Чжан Чжилей из Китая победил британца Джо Джойса. Теперь боксер является главным претендентом на бой с полноценным чемпионом мира по этой версии Александром Усиком.

Однако сразу после боя Чжилей в комментарии Queensberry Promotions вызвал на поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

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Чжилей за свою карьеру выиграл 26 поединков, один проиграл Филипу Хрговичу, и один свел вничью. Также в активе боксера 21 досрочная победа.

Чжилей выбрал не того чемпиона

Несмотря на гарантированный бой с Усиком за титул WBO Чжилей хочет более финансово прибыльный поединок с Фьюри.

"Хочу задать вопрос зрителям: вы хотите увидеть, как я заткну Тайсона Фьюри?

Я хочу Тайсона Фьюри. Я был очень близок к сделке с ним, но Джо Джойс активировал пункт о реванше. Теперь преград больше нет. Дорога свободна. Давай сделаем это.

Будет то же самое. Китайская мощь и китайская скорость победит!", — заявил Чжилей.

Отметим, что Фьюри 28 октября проведет бой против бойца ММА Френсиса Нганну. Затем британец может провести либо объединительный бой с Усиком либо добровольную защиту с Чжилеем.

Желание вызвать на бой Тайсона понятно не только из-за стороны денег. Просто ему придется долго ждать Усика, который должен провести защиту титула IBF против Филипа Хрговича, а затем он может провести один-два боя с Фьюри.

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