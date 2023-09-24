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Тайсон Ф'юрі наступний: Чжілей викликав на бій британця, а мав Усика

24 вересня 2023 11:43
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Агабекян Карен
редактор
Тайсон Ф'юрі наступний: Чжілей викликав на бій британця, а мав Усика
"Тимчасовий" чемпіон світу Чжан Чжілей. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBO Чжан Чжілей із Китаю переміг британця Джо Джойса. Тепер боксер є головним претендентом на бій із повноцінним чемпіоном світу за цією версією Олександром Усиком.

Однак одразу після бою Чжілей у коментарі Queensberry Promotions викликав на поєдинок чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

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Чжілей за свою кар'єру виграв 26 поєдинків, один програв Філіпу Хрговичу і один звів унічию. Також в активі боксера 21 дострокова перемога.

Чжілей вибрав не того чемпіона

Попри гарантований бій з Усиком за титул WBO Чжілей хоче більш фінансово прибутковий поєдинок із Ф'юрі.

"Хочу поставити запитання глядачам: ви хочете побачити, як я заткну Тайсона Ф'юрі?"

Я хочу Тайсона Ф'юрі. Я був дуже близьким до угоди з ним, але Джо Джойс активував пункт про реванш. Наразі перешкод більше немає. Дорога вільна. Давай зробимо це.

Буде те саме. Китайська міць і китайська швидкість переможе!", — Заявив Чжілей.

Зазначимо, що Ф'юрі 28 жовтня проведе бій проти бійця ММА Френсіса Нганну. Потім британець може провести або об'єднавчий поєдинок з Усіком або добровільний захист із Чжілеєм.

Бажання викликати на бій Тайсона зрозуміле не лише через гроші. Просто Чжану доведеться довго чекати на Усика, який має провести захист титулу IBF проти Філіпа Хрговича, а потім він може провести один-два бої з Ф'юрі.

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