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Талант Шахтера мог оказаться в Динамо Киев

11 февраля 2024 18:10
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Агабекян Карен
редактор
Талант Шахтера мог оказаться в Динамо Киев
Полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов. Фото: "Шахтер" Донецк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зимнее межсезонье донецкий "Шахтер" показал Украине своего нового талантливого футболиста Виктора Цуканова. В контрольных матчах игрок показал, что является многообещающим и чем-то похож на Георгия Судакова.

В интервью "Трибуне" Цуканов рассказал, что в 14 лет мог оказаться не в "Шахтере".

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По словам молодого таланта, в родном Кропивницком он начинал с клуба "Лидер", а затем была "Зирка".

В 14 лет в матчах ДЮФЛ за "Зирку" Цуканов привлек внимание именитых клубов. Первый просмотр у Виктора был в "Днепре", затем его пригласили в академию "Шахтера". Юношу также звали в киевское "Динамо", но он отказал из-за желания попасть в донецкий клуб.

"Играл за "Зирку" U-14 в ДЮФЛ. Попал в "Днепр" на просмотр – это вообще был мой первый просмотр. А тогда оказался в академии "Шахтера" - сразу захотел там остаться. Звали в "Динамо", но я сказал, что хочу в "Шахтер". С детства болею за команду и мечтал туда попасть", — сказал Цуканов.

Напомним, олимпийская чемпионка в фехтовании с саблей Ольга Харлан впервые за четыре года победила на этапе Кубка мира.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Украинский футболист принял российские гражданство и будет играть в оккупированном Крыму.

футбол
ФК Шахтер
Динамо
УПЛ
Виктор Цуканов

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