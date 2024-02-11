Талант Шахтера мог оказаться в Динамо Киев

Полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов. Фото: "Шахтер" Донецк

В зимнее межсезонье донецкий "Шахтер" показал Украине своего нового талантливого футболиста Виктора Цуканова. В контрольных матчах игрок показал, что является многообещающим и чем-то похож на Георгия Судакова.

В интервью "Трибуне" Цуканов рассказал, что в 14 лет мог оказаться не в "Шахтере".

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По словам молодого таланта, в родном Кропивницком он начинал с клуба "Лидер", а затем была "Зирка".

В 14 лет в матчах ДЮФЛ за "Зирку" Цуканов привлек внимание именитых клубов. Первый просмотр у Виктора был в "Днепре", затем его пригласили в академию "Шахтера". Юношу также звали в киевское "Динамо", но он отказал из-за желания попасть в донецкий клуб.

"Играл за "Зирку" U-14 в ДЮФЛ. Попал в "Днепр" на просмотр – это вообще был мой первый просмотр. А тогда оказался в академии "Шахтера" - сразу захотел там остаться. Звали в "Динамо", но я сказал, что хочу в "Шахтер". С детства болею за команду и мечтал туда попасть", — сказал Цуканов.

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