Талант Шахтаря міг опинитись в Динамо Київ

Півзахисник "Шахтаря" Віктор Цуканов. Фото: "Шахтар" Донецьк

У зимове міжсезоння донецький "Шахтар" показав Україні свого нового талановитого футболіста Віктора Цуканова. У контрольних матчах гравець показав, що є багатообіцяючим і чимось схожим на Георгія Судакова.

В інтерв'ю "Трибуні" Цуканов розповів, що у 14 років міг опинитися не у "Шахтарі".

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За словами молодого таланту, у рідному Кропивницькому він починав із клубу "Лідер", а потім була "Зірка".

У 14 років у матчах ДЮФЛ за "Зірку" Цуканов привернув увагу іменитих клубів. Перший перегляд у Віктора був у "Дніпрі", потім його запросили до академії "Шахтаря". Юнака також звали до київського "Динамо", але він відмовив через бажання потрапити до донецького клубу.

"Грав за "Зірку" U-14 у ДЮФЛ. Потрапив у "Дніпро" на перегляд — це взагалі був мій перший перегляд. А тоді опинився в академії "Шахтаря" — одразу захотів там залишитися. Звали в "Динамо", але я сказав, що хочу в "Шахтар". З дитинства вболіваю за команду і мріяв туди потрапити", — сказав Цуканов.

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