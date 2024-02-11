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Талант Шахтаря міг опинитись в Динамо Київ

11 лютого 2024 18:10
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Агабекян Карен
редактор
Талант Шахтаря міг опинитись в Динамо Київ
Півзахисник "Шахтаря" Віктор Цуканов. Фото: "Шахтар" Донецьк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У зимове міжсезоння донецький "Шахтар" показав Україні свого нового талановитого футболіста Віктора Цуканова. У контрольних матчах гравець показав, що є багатообіцяючим і чимось схожим на Георгія Судакова.

В інтерв'ю "Трибуні" Цуканов розповів, що у 14 років міг опинитися не у "Шахтарі".

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Цуканов не дістався "Динамо"

За словами молодого таланту, у рідному Кропивницькому він починав із клубу "Лідер", а потім була "Зірка".

У 14 років у матчах ДЮФЛ за "Зірку" Цуканов привернув увагу іменитих клубів. Перший перегляд у Віктора був у "Дніпрі", потім його запросили до академії "Шахтаря". Юнака також звали до київського "Динамо", але він відмовив через бажання потрапити до донецького клубу.

"Грав за "Зірку" U-14 у ДЮФЛ. Потрапив у "Дніпро" на перегляд — це взагалі був мій перший перегляд. А тоді опинився в академії "Шахтаря" — одразу захотів там залишитися. Звали в "Динамо", але я сказав, що хочу в "Шахтар". З дитинства вболіваю за команду і мріяв туди потрапити", — сказав Цуканов.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні із шаблею Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубку світу.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Український футболіст ухвалив російське громадянство і гратиме в окупованому Криму.

футбол
ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Віктор Цуканов

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