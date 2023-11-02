Талант сборной Италии может не сыграть против Украины

Матео Ретеги. Фото: Google

20 ноября сборная Украины сыграет последний матч квалификации на чемпионат Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет Италия.

Стало известно, что у соперников есть потеря, сообщил портал Football-Italia.

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Отметим, что 12 сентября в Милане команды играли первый матч, и тогда итальянцы победили со счетом 2:1.

Потеря для Италии

По информации источников, нападающий сборной Италии и "Дженоа" Матео Ретеги может пропустить игру с Украиной из-за травмы.

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино сообщил о травме Ретеги и добавил, что он будет отсутствовать в следующих двух матчах Серии А.

У Ретеги еще в сентябре были проблемы с коленом, и он с того момента чувствовал дискомфорт. Недавно Матео вернулся к игре и был заменен в первом тайме матча против "Салернитаны".

1 ноября 24-летний футболист отсутствовал в заявке "Дженоа" на матч 1/16 финала Кубка Италии с "Реджиной" (2:1).

Матч Украины против Италии пройдет в немецком Леверкузене. Начало встречи запланировано на 21:45. Сборной Украины для выхода на Евро-2024 необходимо обыграть Италию.

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