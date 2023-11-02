Талант збірної Італії може не зіграти проти України
20 листопада збірна України зіграє останній матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане Італія.
Наразі відомо, що у суперників є втрата, повідомив портал Football-Italia.
Зазначимо, що 12 вересня у Мілані команди грали перший матч і тоді італійці перемогли з рахунком 2:1.
Втрата для Італії
За інформацією джерел, нападник збірної Італії та "Дженоа" Матео Ретегі може пропустити гру з Україною через травму.
Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно повідомив про травму Ретегі й додав, що той буде відсутній в наступних двох матчах Серії А.
У Ретегі ще у вересні були проблеми з коліном й він з того моменту відчував дискомфорт. Нещодавно Матео повернувся до гри й його замінили у першому таймі матчу проти "Салернітани".
1 листопада 24-річний футболіст був відсутній у заявці "Дженоа" на матч 1/16 фіналу Кубку Італії з "Реджиною" (2:1).
Матч України проти Італії пройде у німецькому Леверкузені. Початок зустрічі запланований на 21.45. Збірній України для виходу на Євро-2024 необхідно обіграти Італію.
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