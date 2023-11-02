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Талант збірної Італії може не зіграти проти України

2 листопада 2023 20:53
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Агабекян Карен
редактор
Талант збірної Італії може не зіграти проти України
Матео Ретегі. Фото: Google
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Агабекян Карен
редактор

20 листопада збірна України зіграє останній матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане Італія.

Наразі відомо, що у суперників є втрата, повідомив портал Football-Italia.

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Зазначимо, що 12 вересня у Мілані команди грали перший матч і тоді італійці перемогли з рахунком 2:1.

Втрата для Італії

За інформацією джерел, нападник збірної Італії та "Дженоа" Матео Ретегі може пропустити гру з Україною через травму.

Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно повідомив про травму Ретегі й додав, що той буде відсутній в наступних двох матчах Серії А.

У Ретегі ще у вересні були проблеми з коліном й він з того моменту відчував дискомфорт. Нещодавно Матео повернувся до гри й його замінили у першому таймі матчу проти "Салернітани".

1 листопада 24-річний футболіст був відсутній у заявці "Дженоа" на матч 1/16 фіналу Кубку Італії з "Реджиною" (2:1).

Матч України проти Італії пройде у німецькому  Леверкузені. Початок зустрічі запланований на 21.45. Збірній України для виходу на Євро-2024 необхідно обіграти Італію.

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