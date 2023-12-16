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Тен Хаг назвал главную цель Манчестер Юнайтед на следующий сезон

16 декабря 2023 13:35
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Тен Хаг назвал главную цель Манчестер Юнайтед на следующий сезон
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг. Фото: beinsports.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал об основной цели клуба на предстоящий футбольный сезон. По его словам, из-за меньшего количества ожидающих команду матчей, шансов достичь цели станет больше.

Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед выездным матчем АПЛ против "Ливерпуля", пишет Telegraph.

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Цель "Манчестер Юнайтед"

Эрик тен Хаг заявил, что главная цель клуба — топ-4 АПЛ.

"У нас было много травм в первой части сезона, но теперь матчей станет меньше, нагрузка уменьшится, у футболистов будет больше возможностей для восстановления, а мы сможем больше времени посвящать тренировкам, будем свежее перед матчами", — отметил тренер "Красных дьяволов".

Известно, что "Манчестер Юнайтед" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, уступая топ-4 на шесть очков. Кроме этого, английский клуб продолжает выступление в Кубке Англии, где на стадии 1/32 сыграют с "Уиганом".

"Я думаю, что будущее Ман Юнайтед очень хорошее. Если вы видите, сколько хороших игроков в нашей команде, сколько хороших молодых игроков, которые имеют действительно высокий потенциал, чтобы играть на самом высоком уровне во всем мире. Но мы должны это развивать, поэтому я уверен, что когда травмированные вернутся, команда будет играть лучше", — поделился тен Хаг.

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