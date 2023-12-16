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Тен Хаг назвав головну мету Манчестер Юнайтед на наступний сезон

16 грудня 2023 13:35
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Тен Хаг назвав головну мету Манчестер Юнайтед на наступний сезон
Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Ерік тен Хаг. Фото: beinsports.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг розповів про основну ціль клубу на майбутній футбольний сезон. За його словами, через меншу кількість матчів, які очікують команду, шансів досягти мети побільшає. 

Про це він заявив, виступаючи на пресконференції перед виїзним матчем АПЛ проти "Ліверпуля", пише Telegraph.

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Ерік тен Хаг заявив, що головна мета клубу наразі — топ-4 АПЛ.

"У нас було багато травм у першій частині сезону, але тепер матчів поменшає, навантаження зменшиться, у футболістів буде більше можливостей для відновлення, а ми зможемо більше часу присвячувати тренуванням, будемо свіжішими перед матчами", — зазначив тренер "Червових дияволів".

Відомо, що наразі "Манчестер Юнайтед" знаходиться на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ, поступаючись топ-4 на шість очок. Крім цього, англійський клуб продовжує виступ у Кубку Англії, де на стадії 1/32 зіграють із "Віганом".

"Я думаю, що майбутнє Ман Юнайтед дуже гарне. Якщо ви бачите, скільки хороших гравців у нашій команді, скільки хороших молодих гравців, які мають дійсно високий потенціал, щоб грати на найвищому рівні в усьому світі. Але ми повинні це розвивати, тому я впевнений, що коли травмовані повернуться, команда буде грати краще", — поділився тен Хаг.

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