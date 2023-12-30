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Тен Хаг назвал условие, при котором МЮ сможет победить любого соперника

30 декабря 2023 00:54
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Тен Хаг назвал условие, при котором МЮ сможет победить любого соперника
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тэн Хаг. Фото: AFP/OZAN KOSE
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что его команда сможет победить любого соперника. Для этого должны вернуться к игре сильнейшие игроки.

Об этом пишет xsport.

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По словам тренера, в матче против "Астон Виллы" его игроки доказали, что, несмотря на все неудачи, команда может и будет побеждать.

"Ни один клуб не имел такого количества проблем, как мы. Мы играли на равных с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Астон Виллой" — три лучшие команды в Премьер-лиге. Поэтому мы сможем обыграть любого соперника. Наша команда сможет победить кого-либо с правильным менталитетом, когда сильнейшие игроки вернутся", — заявил он.

Кроме этого, он отметил, что по возвращении футболистов, которые из-за травм не могут помочь команде на поле, МЮ получит сильный состав.

Уже после 1 января в основной состав вернутся несколько игроков.

"В середине января мы ожидаем, что вернутся некоторые игроки. Мейсон Маунт, Каземиро, Лисандро Мартинес, Маласия, Гарри Магвайр. Мы ждем их возвращения в команду", — поделился Эрик тен Хаг.

Сегодня, 30 декабря, "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ноттингема Фореста" в 19:30 по киевскому времени.

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