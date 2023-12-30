Тен Хаг назвав умову, за якої МЮ зможе перемогти будь-якого суперника

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг. Фото: AFP/OZAN KOSE

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг заявив, що його команда зможе перемогти будь-якого суперника. Для цього повинні повернутись до гри найсильніші гравці.

Про це пише xsport.

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За словами тренера, в матчі проти "Астон Вілли" його гравці довели, що попри всі невдачі команда може і буде перемагати.

"Жоден клуб не мав такої кількості проблем, як ми. Ми грали на рівних з "Ліверпулем", "Арсеналом" та "Астон Віллою" — три найкращі команди у Прем'єр-лізі. Тому ми можемо обіграти будь-якого суперника. Наша команда зможе перемогти будь-кого з правильним менталітетом, коли найсильніші гравці повернуться", — заявив він.

Крім цього, він зазначив, що після повернення футболістів, які через травми не можуть допомогти команді на полі, МЮ здобуде сильний склад.

Вже після 1 січня до основного складу повернуться декілька гравців.

"У середині січня ми очікуємо, що повернуться деякі гравці. Мейсон Маунт, Каземіро, Лісандро Мартінес, Маласія, Гаррі Магвайр. Ми чекаємо на їхнє повернення до команди", — поділився Ерік тен Хаг.

Сьогодні, 30 грудня, "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Ноттінгема Фореста" о 19:30 за київським часом.

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