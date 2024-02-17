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Теннисист Роддик рассказал, как его в Москве ограбил милиционер

17 февраля 2024 13:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Теннисист Роддик рассказал, как его в Москве ограбил милиционер
Энди Роддик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный в прошлом российский теннисист Энди Роддик рассказал о неудачном визите в Россию. Перед важным матчем международного турнира спортсмена ограбили.

Злоумышленником оказался представитель правоохранительных органов, написал Роддик на своей странице в соцсети Х. 

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик в последний раз был в России в 2006 году. Именно тогда с ним приключилась неприятная история, о которой американский теннисист рассказал только сейчас.

Энди Роддик
Роддик после матча с Федерером. Фото: скриншот YouTube

Хроники ограбления Роддика 

Известный теннисист прогуливался по центру к Москвы, где к нему подошел милиционер. Охранник правопорядка попросил спортсмена предъявить документы, после чего спросил, сколько у Роддика с собой наличных денег. Энди ответил, что у него в бумажнике 300 долларов. Милиционер предложил отдать деньги ему. В противном случае он угрожал арестовать Роддика. 

Теннисист отдал все деньги, чтобы продолжить прогулку и не оказаться в отделении милиции. Правоохранитель спокойно забрал доллары и удалился. Роддик отметил хладнокровие своего обидчика. 

Сборная США по теннису в 2006 году играла полуфинал Кубка Дэвиса против российских оппонентов. Энди Роддик уступил в двух своих поединках, а его национальная команда выбыла из турнира. 

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