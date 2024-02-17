Теннисист Роддик рассказал, как его в Москве ограбил милиционер

Энди Роддик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Известный в прошлом российский теннисист Энди Роддик рассказал о неудачном визите в Россию. Перед важным матчем международного турнира спортсмена ограбили.

Злоумышленником оказался представитель правоохранительных органов, написал Роддик на своей странице в соцсети Х.

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик в последний раз был в России в 2006 году. Именно тогда с ним приключилась неприятная история, о которой американский теннисист рассказал только сейчас.

Роддик после матча с Федерером. Фото: скриншот YouTube

Хроники ограбления Роддика

Известный теннисист прогуливался по центру к Москвы, где к нему подошел милиционер. Охранник правопорядка попросил спортсмена предъявить документы, после чего спросил, сколько у Роддика с собой наличных денег. Энди ответил, что у него в бумажнике 300 долларов. Милиционер предложил отдать деньги ему. В противном случае он угрожал арестовать Роддика.

Теннисист отдал все деньги, чтобы продолжить прогулку и не оказаться в отделении милиции. Правоохранитель спокойно забрал доллары и удалился. Роддик отметил хладнокровие своего обидчика.

Сборная США по теннису в 2006 году играла полуфинал Кубка Дэвиса против российских оппонентов. Энди Роддик уступил в двух своих поединках, а его национальная команда выбыла из турнира.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma.

Уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры.