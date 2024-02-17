Тенісист Роддік розповів, як його у Москві пограбував міліціонер
Відомий у минулому російський тенісист Енді Роддік розповів про невдалий візит до Росії. Перед важливим матчем міжнародного турніру спортсмена пограбували.
Зловмисником виявився представник правоохоронних органів, написав Роддік на своїй сторінці у соцмережі Х.
Колишня перша ракетка світу Енді Роддік востаннє був у Росії 2006 року. Саме тоді з ним сталася неприємна історія, про яку американський тенісист розповів лише зараз.
Хроніки пограбування Роддіка
Відомий тенісист прогулювався центром до Москви, де до нього підійшов міліціонер. Охоронець правопорядку попросив спортсмена пред'явити документи, після чого запитав, скільки у Роддіка із собою готівки. Енді відповів, що у нього в гаманці 300 доларів. Міліціонер запропонував віддати йому гроші. Інакше він погрожував заарештувати Роддіка.
Тенісист віддав усі гроші, щоб продовжити прогулянку та не опинитися у відділенні міліції. Правоохоронець спокійно забрав долари та пішов. Роддік відзначив холоднокровність свого кривдника.
Збірна США з тенісу у 2006 році грала півфінал Кубка Девіса проти російських опонентів. Енді Роддік поступився двома своїми поєдинками, а його національна команда вибула з турніру.
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