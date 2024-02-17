Тенісист Роддік розповів, як його у Москві пограбував міліціонер

Енді Роддік відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Відомий у минулому російський тенісист Енді Роддік розповів про невдалий візит до Росії. Перед важливим матчем міжнародного турніру спортсмена пограбували.

Зловмисником виявився представник правоохоронних органів, написав Роддік на своїй сторінці у соцмережі Х.

Колишня перша ракетка світу Енді Роддік востаннє був у Росії 2006 року. Саме тоді з ним сталася неприємна історія, про яку американський тенісист розповів лише зараз.

Роддік після матчу з Федерером. Фото: скриншот YouTube

Хроніки пограбування Роддіка

Відомий тенісист прогулювався центром до Москви, де до нього підійшов міліціонер. Охоронець правопорядку попросив спортсмена пред'явити документи, після чого запитав, скільки у Роддіка із собою готівки. Енді відповів, що у нього в гаманці 300 доларів. Міліціонер запропонував віддати йому гроші. Інакше він погрожував заарештувати Роддіка.

Тенісист віддав усі гроші, щоб продовжити прогулянку та не опинитися у відділенні міліції. Правоохоронець спокійно забрав долари та пішов. Роддік відзначив холоднокровність свого кривдника.

Збірна США з тенісу у 2006 році грала півфінал Кубка Девіса проти російських опонентів. Енді Роддік поступився двома своїми поєдинками, а його національна команда вибула з турніру.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma.

Вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

"Реал" приготував Луніну нову роль у команді.

"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори.