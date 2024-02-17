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Тенісист Роддік розповів, як його у Москві пограбував міліціонер

17 лютого 2024 13:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тенісист Роддік розповів, як його у Москві пограбував міліціонер
Енді Роддік відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий у минулому російський тенісист Енді Роддік розповів про невдалий візит до Росії. Перед важливим матчем міжнародного турніру спортсмена пограбували.

Зловмисником виявився представник правоохоронних органів, написав Роддік на своїй сторінці у соцмережі Х.

Колишня перша ракетка світу Енді Роддік востаннє був у Росії 2006 року. Саме тоді з ним сталася неприємна історія, про яку американський тенісист розповів лише зараз.

Енді Роддік
Роддік після матчу з Федерером. Фото: скриншот YouTube

Хроніки пограбування Роддіка

Відомий тенісист прогулювався центром до Москви, де до нього підійшов міліціонер. Охоронець правопорядку попросив спортсмена пред'явити документи, після чого запитав, скільки у Роддіка із собою готівки. Енді відповів, що у нього в гаманці 300 доларів. Міліціонер запропонував віддати йому гроші. Інакше він погрожував заарештувати Роддіка.

Тенісист віддав усі гроші, щоб продовжити прогулянку та не опинитися у відділенні міліції. Правоохоронець спокійно забрав долари та пішов. Роддік відзначив холоднокровність свого кривдника.

Збірна США з тенісу у 2006 році грала півфінал Кубка Девіса проти російських опонентів. Енді Роддік поступився двома своїми поєдинками, а його національна команда вибула з турніру.

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