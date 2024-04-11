Терзич объяснил, почему Боруссия не заслужила ничью с Атлетико

Тренер Эдин Терзич после финального свистка. Фото: Reuters/Susana Vera

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич похвалил своих футболистов за игру в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. "Шмели" уступили в Мадриде, но забили гол в ворота "Атлетико".

Терзич считает, что его команда не заслужила ничью в этом поединке, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На протяжение большей части матча в Мадриде футболистам "Боруссии" практически ничего не удавалось создать в атаке. Быстрый гол Де Пауля предопределил дальнейший ход противостояния, в котором испанские футболисты доминировали.

Терзич настраивает "Боруссию" на ответный матч

Главный тренер немецкой команды Эдин Терзич считает, что его "шмели" не заслужили ничью в матче с "Атлетико", хотя в конце поединка могли сравнять счет. По словам наставника "Боруссии", его футболисты совершили на поле слишком много ошибок.

"Важно сделать правильный вывод из того, что произошло. Реакция на это последует в Дортмунде. Мы не заслужили ничью, но получили шанс исправить ситуацию. Теперь с нетерпением ждет ответный матч", — заявил Терзич.

Футболисты "Боруссии" спорят с судьей. Фото: Reuters/Susana Vera

В конце матча "Атлетико" с "Боруссией" немецкий футболисты не только забили гол, но и дважды попали в каркас ворот "матрасников". Второй четвертьфинальный поединок в этой паре пройдет во вторник, 16 апреля.

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