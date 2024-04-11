Терзич пояснив, чому Боруссія не заслужила на нічию з Атлетіко

Тренер Един Терзич після фінального свистка. Фото: Reuters/Susana Vera

Головний тренер дортмундської "Боруссії" Един Терзич похвалив своїх футболістів за гру у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Джмелі" поступилися в Мадриді, але забили гол у ворота "Атлетіко".

Терзич вважає, що його команда не заслужила нічию у цьому поєдинку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Протягом більшої частини матчу в Мадриді футболістам "Боруссії" практично нічого не вдавалося створити в атаці. Швидкий гол Де Пауля визначив подальший перебіг протистояння, в якому іспанські футболісти домінували.

Терзич налаштовує "Боруссію" на матч у відповідь

Головний тренер німецької команди Един Терзич вважає, що його "джмелі" не заслужили нічию в матчі з "Атлетіко", хоча наприкінці поєдинку могли зрівняти рахунок. За словами наставника "Боруссії", його футболісти припустилися на полі занадто багато помилок.

"Важливо зробити правильний висновок з того, що сталося. Реакція на це буде в Дортмунді. Ми не заслужили нічию, але отримали шанс виправити ситуацію. Тепер з нетерпінням чекає матч-відповідь", — заявив Терзич.

Футболісти "Боруссії" сперечаються із суддею. Фото: Reuters/Susana Vera

Наприкінці матчу "Атлетіко" з "Боруссією" німецькі футболісти не лише забили гол, а й двічі потрапили до каркасу воріт "матрацників". Другий чвертьфінальний поєдинок у цій парі відбудеться у вівторок, 16 квітня.

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