Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Терзич пояснив, чому Боруссія не заслужила на нічию з Атлетіко arrow

Терзич пояснив, чому Боруссія не заслужила на нічию з Атлетіко

11 квітня 2024 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Терзич пояснив, чому Боруссія не заслужила на нічию з Атлетіко
Тренер Един Терзич після фінального свистка. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер дортмундської "Боруссії" Един Терзич похвалив своїх футболістів за гру у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Джмелі" поступилися в Мадриді, але забили гол у ворота "Атлетіко".

Терзич вважає, що його команда не заслужила нічию у цьому поєдинку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Протягом більшої частини матчу в Мадриді футболістам "Боруссії" практично нічого не вдавалося створити в атаці. Швидкий гол Де Пауля визначив подальший перебіг протистояння, в якому іспанські футболісти домінували.

Терзич налаштовує "Боруссію" на матч у відповідь

Головний тренер німецької команди Един Терзич вважає, що його "джмелі" не заслужили нічию в матчі з "Атлетіко", хоча наприкінці поєдинку могли зрівняти рахунок. За словами наставника "Боруссії", його футболісти припустилися на полі занадто багато помилок.

"Важливо зробити правильний висновок з того, що сталося. Реакція на це буде в Дортмунді. Ми не заслужили нічию, але отримали шанс виправити ситуацію. Тепер з нетерпінням чекає матч-відповідь", — заявив Терзич.

Боруссія Дортмунд
Футболісти "Боруссії" сперечаються із суддею. Фото: Reuters/Susana Vera

Наприкінці матчу "Атлетіко" з "Боруссією" німецькі футболісти не лише забили гол, а й двічі потрапили до каркасу воріт "матрацників". Другий чвертьфінальний поєдинок у цій парі відбудеться у вівторок, 16 квітня.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця. 

Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

Хаві назвав найкращих гравців "Барселони" після перемоги над "ПСЖ" у Лізі чемпіонів.

В будинок воротаря "Динамо" та "Чорноморця" прилетіла ракета окупантів.

Циганков не погодився підписати новий контракт із "Жироною".

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Боруссія Дортмунд
Атлетико Мадрид

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен