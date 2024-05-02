Терзич рассказал, как Боруссия сыграет с ПСЖ в Париже

Тренеры Эдин Терзич и Луис Энрике перед матчем. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Дортмундская "Боруссия" удивила скептиков в первом полуфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда обыграла дома "ПСЖ", одного из фаворитов турнира.

Главный тренер "шмелей" Эдин Терзич рассказал, чего не хватает его команде для выхода в финал ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Боруссия" выиграла у "ПСЖ" первый полуфинал Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу на 36-й минуте поединка. После перерыва дортмундцы могли забить еще несколько мячей, однако и французы создали много моментов у ворот хозяев поля.

Игроки "Боруссии" после матча. Фото: скриншот Megogo

Терзич надеется на выход в финал ЛЧ

Наставник "шмелей" поблагодарил болельщиков за поддержку, которая сыграла важную роль в этом противостоянии. Поклонники "Боруссии" шумели, пели и кричали на трибунах так сильно, что поразили гостей, у которых почти ничего не получалось в первом тайме.

Футболисты "Боруссии" благодарят болельщиков. Фото: скриншот Megogo

Эдин Терзич не сомневается, что "Боруссия" сохраняет хорошие шансы на выход в финал Лиги чемпионов. Тренер немецкой команды рассказал, как его подопечные сыграют в ответном матче в Париже.

"Боруссия" провела лучший матч в сезоне, если говорить о действиях в обороне. Мы очень долго готовились к этому матчу. Каждый футболист знал, что ему надо сделать на поле. И ошибок почти не было. Теперь от финала нас отделяет всего одна игра. Дортмунд устроит даже ничья, но теперь мы мечтаем о еще одной победе и сыграем в атакующий футбол", — пообещал Терзич.

Ответный матч "ПСЖ" и "Боруссии" состоится во вторник, 7 мая.

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