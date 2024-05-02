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Терзич рассказал, как Боруссия сыграет с ПСЖ в Париже

2 мая 2024 09:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Терзич рассказал, как Боруссия сыграет с ПСЖ в Париже
Тренеры Эдин Терзич и Луис Энрике перед матчем. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Дортмундская "Боруссия" удивила скептиков в первом полуфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда обыграла дома "ПСЖ", одного из фаворитов турнира. 

Главный тренер "шмелей" Эдин Терзич рассказал, чего не хватает его команде для выхода в финал ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Боруссия" выиграла у "ПСЖ" первый полуфинал Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу на 36-й минуте поединка. После перерыва дортмундцы могли забить еще несколько мячей, однако и французы создали много моментов у ворот хозяев поля. 

Боруссия Дортмунд
Игроки "Боруссии" после матча. Фото: скриншот Megogo

Терзич надеется на выход в финал ЛЧ 

Наставник "шмелей" поблагодарил болельщиков за поддержку, которая сыграла важную роль в этом противостоянии. Поклонники "Боруссии" шумели, пели и кричали на трибунах так сильно, что поразили гостей, у которых почти ничего не получалось в первом тайме. 

Боруссия Дортмунд
Футболисты "Боруссии" благодарят болельщиков. Фото: скриншот Megogo

Эдин Терзич не сомневается, что "Боруссия" сохраняет хорошие шансы на выход в финал Лиги чемпионов. Тренер немецкой команды рассказал, как его подопечные сыграют в ответном матче в Париже. 

"Боруссия" провела лучший матч в сезоне, если говорить о действиях в обороне. Мы очень долго готовились к этому матчу. Каждый футболист знал, что ему надо сделать на поле. И ошибок почти не было. Теперь от финала нас отделяет всего одна игра. Дортмунд устроит даже ничья, но теперь мы мечтаем о еще одной победе и сыграем в атакующий футбол", — пообещал Терзич. 

Ответный матч "ПСЖ" и "Боруссии" состоится во вторник, 7 мая. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Боруссия Дортмунд
Эдин Терзич

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