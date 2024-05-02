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Терзич розповів, як Боруссія зіграє з ПСЖ у Парижі

2 травня 2024 09:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Терзич розповів, як Боруссія зіграє з ПСЖ у Парижі
Тренери Един Терзич та Луїс Енріке перед матчем. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дортмундська "Боруссія" здивувала скептиків у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Німецька команда обіграла вдома "ПСЖ", одного із фаворитів турніру.

Головний тренер "джмелів" Един Терзич розповів, чого не вистачає його команді для виходу у фінал ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Боруссія" виграла у "ПСЖ" перший півфінал Ліги чемпіонів з рахунком 1:0 завдяки голу на 36-й хвилині поєдинку. Після перерви дортмундці могли забити ще декілька м'ячів, однак і французи створили багато моментів біля воріт господарів поля.

Боруссія Дортмунд
Гравці "Боруссії" після матчу. Фото: скриншот Megogo

Терзич сподівається на вихід у фінал ЛЧ

Наставник "джмелів" подякував уболівальникам за підтримку, яка відіграла важливу роль у цьому протистоянні. Шанувальники "Боруссії" шуміли, співали та кричали на трибунах так сильно, що вразили гостей, у яких майже нічого не виходило у першому таймі.

Боруссія Дортмунд
Футболісти "Боруссії" дякують уболівальникам. Фото: скриншот Megogo

Един Терзич не сумнівається, що "Боруссія" зберігає хороші шанси на вихід у фінал Ліги чемпіонів. Тренер німецької команди розповів, як його підопічні зіграють у матчі-відповіді в Парижі.

"Боруссія" провела найкращий матч у сезоні, якщо говорити про дії в обороні. Ми дуже довго готувалися до цього матчу. Кожен футболіст знав, що йому треба зробити на полі. І помилок майже не було. Тепер від фіналу нас відокремлює лише одна гра. Дортмунд влаштує навіть нічия, але тепер ми мріємо про ще одну перемогу та зіграємо в атакуючий футбол", — пообіцяв Терзич.

Матч-відповідь "ПСЖ" та "Боруссії" відбудеться у вівторок, 7 травня.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Боруссія Дортмунд
Едін Терзіч

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