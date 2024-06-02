Тони Кроос объяснил, что помогло Реалу снова выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник Тони Кроос во время последнего матча в своей карьере. Фото: Reuters/Lee Smith

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос провел на поле последний поединок в профессиональной карьере. Немецкому футболисту удалось отметиться результативной передачей в финале Лиги чемпионов.

Кроос помог "Реалу" обыграть дортмундскую "Боруссию" и поделился мнением о победе мадридцев в интервью ZDF.

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Тони Кроос с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Carl Recine

Кроос назвал секрет успеха "Реала"

Немецкий полузащитник испанского клуба сделал результативную передачу во время последнего поединка в своей карьере. После этого матча 34-летний футболист "повесит бутсы на гвоздь". Кроос завоевал с "Реалом" 22 трофея, четыре раза выиграл с мадридцами Лигу чемпионов.

Кроос считает важным тот факт, что "Реал" не пропустил гол в первом тайме. Хавбек признал, что испанская команда уступала сопернику до перерыва. Но вторая половина игры сложилась так, как было надо "королевскому клубу".

Немецкий футболист отметил, что "Реал" поймал ритм матча и контролировал ход поединка во втором тайме. Опыт игроков мадридского клуба позволил им снова доказать, что они являются королями европейского клубного футбола.

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