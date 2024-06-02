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Тони Кроос объяснил, что помогло Реалу снова выиграть Лигу чемпионов

2 июня 2024 01:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тони Кроос объяснил, что помогло Реалу снова выиграть Лигу чемпионов
Полузащитник Тони Кроос во время последнего матча в своей карьере. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос провел на поле последний поединок в профессиональной карьере. Немецкому футболисту удалось отметиться результативной передачей в финале Лиги чемпионов. 

Кроос помог "Реалу" обыграть дортмундскую "Боруссию" и поделился мнением о победе мадридцев в интервью ZDF

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Мадридский "Реал" неоднократно мог пропустить гол в первом тайме финала Лиги чемпионов. Штанга дважды спасала ворота "королевского клуба". После перерыва ситуация изменилась, и подопечные Карло Анчелотти забили два гола. 

Тони Кроос
Тони Кроос с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Carl Recine

Кроос назвал секрет успеха "Реала" 

Немецкий полузащитник испанского клуба сделал результативную передачу во время последнего поединка в своей карьере. После этого матча 34-летний футболист "повесит бутсы на гвоздь". Кроос завоевал с "Реалом" 22 трофея, четыре раза выиграл с мадридцами Лигу чемпионов. 

Кроос считает важным тот факт, что "Реал" не пропустил гол в первом тайме. Хавбек признал, что испанская команда уступала сопернику до перерыва. Но вторая половина игры сложилась так, как было надо "королевскому клубу". 

Немецкий футболист отметил, что "Реал" поймал ритм матча и контролировал ход поединка во втором тайме. Опыт игроков мадридского клуба позволил им снова доказать, что они являются королями европейского клубного футбола. 

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

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Тони Кроос
Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
спорт

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