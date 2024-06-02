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Тоні Кроос пояснив, що допомогло Реалу знову виграти Лігу чемпіонів

2 червня 2024 01:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тоні Кроос пояснив, що допомогло Реалу знову виграти Лігу чемпіонів
Півзахисник Тоні Кроос під час останнього матчу у своїй кар'єрі. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник мадридського "Реала" Тоні Кроос провів на полі останній поєдинок у професійній кар'єрі. Німецькому футболісту вдалося відзначитись результативною передачею у фіналі Ліги чемпіонів.

Кроос допоміг "Реалу" обіграти дортмундську "Боруссію" та поділився думкою про перемогу мадридців в інтерв'ю ZDF.

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Мадридський "Реал" неодноразово міг пропустити гол у першому таймі фіналу Ліги чемпіонів. Штанга двічі рятувала ворота "королівського клубу". Після перерви ситуація змінилася, і підопічні Карло Анчелотті забили два голи.

Тоні Кроос
Тоні Кроос із Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Carl Recine

Кроос назвав секрет успіху "Реала"

Німецький півзахисник іспанського клубу зробив результативну передачу під час останнього поєдинку у своїй кар'єрі. Після цього матчу 34-річний футболіст "повісить бутси на цвях". Кроос завоював з "Реалом" 22 трофеї, чотири рази виграв із мадридцями Лігу чемпіонів.

Кроос вважає важливим той факт, що "Реал" не пропустив гол у першому таймі. Хавбек визнав, що іспанська команда поступалася супернику до перерви. Але друга половина гри склалася так, як треба було "королівському клубу".

Німецький футболіст зазначив, що "Реал" упіймав ритм матчу та контролював хід поєдинку у другому таймі. Досвід гравців мадридського клубу дозволив їм знову довести, що вони є королями європейського клубного футболу.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться. 

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Тоні Кроос
Реал Мадрид
футбол
Ліга чемпіонів
спорт

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