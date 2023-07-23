Топ-5 звезд футбола, отказавших клубам Саудовской Аравии

Месси уже забил за "Интер Майами". Фото: Twitter/the_berneese_

Футбольные специалисты прогнозируют, что чемпионат Саудовской Аравии , благодаря громким переходам футбольных звезд, может войти в рейтинг Топ-5 самых главных лиг мира. Но далеко не все известные футболисты соглашаются переезжать на Ближний Восток.

Рейтинг главных отказов в трансферах командам из Персидского залива в рейтинге Новини.LIVE.

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Месси выбрал МЛС вместо О Лигах

Начнём рейтинг с одной из главных звезд мирового футбола, чемпиона мира Лионеля Месси, которому предлагали огромную зарплату, но он выбрал вариант с меньшими средствами в США.

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" готов был платить 35-летнему аргентинцу 1 миллиард евро в год. Источник утверждает, что Месси отказался от такого соблазнительного предложения, решив, что деньги не главное.

David Beckham believes Messi's game winner был забыт ✨ pic.twitter.com/eHlBvhNBC3 — ESPN FC (@ESPNFC) Июль 23, 2023

Журналист Жоан Фонтес сообщал, что семья Месси разделилась на выбор нового клуба для аргентинца. Отец игрока предпочел принять предложение из Саудовской Аравии, а жена футболиста Антонелла склонялась к варианту с клубом МЦС. В итоге игрок подписал контракт с "Интер Майами".

Неймар также отказал "Аль-Хиляль"

Следующая неудача "Аль-Хиляля" - это Неймар. Они хотели усилить свой состав и подписать контракт с бразильским нападающим, которому предлагали контракт на три года. За это время он мог заработать около 600 миллионов евро, сообщал журналист Якуп Чинар на своей странице в Twitter.

Однако Неймар решил не прочь поработать с Луисом Энрике, которого назначили на должность главного тренера. Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан еще на 2 года.

Третий отказ – теперь от Мартинеса

"Аль-Хиляль" уже в третий раз попал в наш список. Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес тоже мог там продолжить карьеру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Саудиты предложили аргентинцу контракт на пять лет с зарплатой в 48 миллионов евро за сезон. "Интер" хотел получить за Лаутаро 120 миллионов, но "Аль-Хилаль" готов был начать переговоры с суммы 60 миллионов. Мартинес отказался от предложения саудовской команды и решил остаться в Италии.

Дембеле не хочет в "Аль-Насре"

Клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср" приглашал сначала Мусса Диаби, а затем Усмана Дембеле. "Желто-синие" сделали игроку просто безумное предложение и предложили 5-летний контракт с зарплатой около 40 миллионов евро.

В общей сложности француз мог бы получить 200 миллионов евро, если бы подписал этот контракт. Просто удивительные цифры для бывшего игрока "Ренна" и "Боруссии". Саудиты также готовы были заплатить 50 миллионов евро, сумму пункта об увольнении действующего этим летом игрока. Однако игрок отказался от такого подхода, несмотря на колоссальные суммы сделки.

Модрич отказал "Аль-Ахли"

Легенда мадридского "Реала" Лука Модрич в следующем сезоне также не будет играть в Саудовской Аравии. Его приглашал "Аль-Ахли Джидда".

По информации испанской газеты Marca, хорвату в азиатской стране предложили зарплату в 80 млн евро. Модрич, которому в этом году исполнится 38 лет, решил продолжить играть за мадридский "Реал".

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