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Топ-5 звезд футбола, отказавших клубам Саудовской Аравии

23 июля 2023 17:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Топ-5 звезд футбола, отказавших клубам Саудовской Аравии
Месси уже забил за "Интер Майами". Фото: Twitter/the_berneese_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Футбольные специалисты прогнозируют, что чемпионат Саудовской Аравии , благодаря громким переходам футбольных звезд, может войти в рейтинг Топ-5 самых главных лиг мира. Но далеко не все известные футболисты соглашаются переезжать на Ближний Восток.

Рейтинг главных отказов в трансферах командам из Персидского залива в рейтинге Новини.LIVE.

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Месси выбрал МЛС вместо О Лигах

Начнём рейтинг с одной из главных звезд мирового футбола, чемпиона мира Лионеля Месси, которому предлагали огромную зарплату, но он выбрал вариант с меньшими средствами в США.

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" готов был платить 35-летнему аргентинцу 1 миллиард евро в год. Источник утверждает, что Месси отказался от такого соблазнительного предложения, решив, что деньги не главное.

Журналист Жоан Фонтес сообщал, что семья Месси разделилась на выбор нового клуба для аргентинца. Отец игрока предпочел принять предложение из Саудовской Аравии, а жена футболиста Антонелла склонялась к варианту с клубом МЦС. В итоге игрок подписал контракт с "Интер Майами".

Неймар также отказал "Аль-Хиляль"

Следующая неудача "Аль-Хиляля" - это Неймар. Они хотели усилить свой состав и подписать контракт с бразильским нападающим, которому предлагали контракт на три года. За это время он мог заработать около 600 миллионов евро, сообщал журналист Якуп Чинар на своей странице в Twitter.

Однако Неймар решил не прочь поработать с Луисом Энрике, которого назначили на должность главного тренера. Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан еще на 2 года.

Третий отказ – теперь от Мартинеса

"Аль-Хиляль" уже в третий раз попал в наш список. Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес тоже мог там продолжить карьеру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Саудиты предложили аргентинцу контракт на пять лет с зарплатой в 48 миллионов евро за сезон. "Интер" хотел получить за Лаутаро 120 миллионов, но "Аль-Хилаль" готов был начать переговоры с суммы 60 миллионов. Мартинес отказался от предложения саудовской команды и решил остаться в Италии.

Дембеле не хочет в "Аль-Насре"

Клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср" приглашал сначала Мусса Диаби, а затем Усмана Дембеле. "Желто-синие" сделали игроку просто безумное предложение и предложили 5-летний контракт с зарплатой около 40 миллионов евро.

В общей сложности француз мог бы получить 200 миллионов евро, если бы подписал этот контракт. Просто удивительные цифры для бывшего игрока "Ренна" и "Боруссии". Саудиты также готовы были заплатить 50 миллионов евро, сумму пункта об увольнении действующего этим летом игрока. Однако игрок отказался от такого подхода, несмотря на колоссальные суммы сделки.

Модрич отказал "Аль-Ахли"

Легенда мадридского "Реала" Лука Модрич в следующем сезоне также не будет играть в Саудовской Аравии. Его приглашал "Аль-Ахли Джидда".

По информации испанской газеты Marca, хорвату в азиатской стране предложили зарплату в 80 млн евро. Модрич, которому в этом году исполнится 38 лет, решил продолжить играть за мадридский "Реал".

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.

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