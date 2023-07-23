Топ-5 зірок футболу, які відмовили клубам Саудівської Аравії

Мессі вже забив за "Інтер Маямі". Фото: Twitter/the_berneese_

Футбольні фахівці прогнозують, що чемпіонат Саудівської Аравії завдяки гучним переходам футбольних зірок може увійти у рейтинг Топ-5 найголовніших ліг світу. Але далеко не всі відомі футболісти погоджуються переїжджати на Близький Схід.

Рейтинг головних відмов у трансферах командам з Перської затоки у рейтингу Новини.LIVE.

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Мессі обрав МЛС замість Про Ліги

Розпочнемо рейтинг з однієї з головних зірок світового футболу, чемпіона світу Ліонеля Мессі, якому пропонували величезну зарплатню, але він обрав варіант із меншими коштами у США.

Саудівський футбольний клуб "Аль-Хіляль" готовий був платити 35-річному аргентинцю 1 мільярд євро на рік. Джерело стверджує, що Мессі відмовився від такої спокусливої пропозиції, вирішивши, що гроші не головне.

David Beckham believes Messi's game winner was meant to be ✨ pic.twitter.com/eHlBvhNBC3 — ESPN FC (@ESPNFC) July 23, 2023

Журналіст Жоан Фонтес повідомляв, що сім'я Мессі розділилася у виборі нового клубу для аргентинця. Батько гравця вважав за краще прийняти пропозицію із Саудівської Аравії, а дружина футболіста Антонелла схилялася до варіанту з клубом МЛС. У підсумку гравець підписав контракт з "Інтер Маямі".

Неймар також відмовив "Аль-Хіляль"

Наступна невдача "Аль-Хіляля" — це Неймар. Вони бажали посилити свій склад і підписати контракт із бразильським нападником, якому пропонували контракт на три роки. За цей час він міг заробити близько 600 мільйонів євро, повідомляв журналіст Якуп Чинар на своїй сторінці у Twitter.

Однак Неймар вирішив не проти попрацювати з Луїсом Енріке, якого назначили на посаду головного тренера. Контракт Неймара із ПСЖ розрахований ще на 2 роки.

Третя відмова — тепер від Мартінеса

"Аль-Хіляль" вже втретє потрапив до нашого списку. Нападник "Інтера" Лаутаро Мартінес теж міг там продовжити кар'єру, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Саудити запропонували аргентинцю контракт на п'ять років із зарплатою 48 мільйонів євро за сезон. "Інтер" хотів отримати за Лаутаро 120 мільйонів, але "Аль-Хілаль" був готовий розпочати переговори із суми 60 мільйонів. Мартінес відмовився від пропозиції саудівської команди та вирішив залишитися в Італії.

Дембеле не хоче в "Аль-Наср"

Клуб Криштіану Роналду "Аль-Наср" запрошував спочатку Мусса Діабі, а потім Усмана Дембеле. “Жовто-сині” зробили гравцю просто шалену пропозицію та запропонували 5-річний контракт із зарплатою близько 40 мільйонів євро.

Загалом француз міг би отримати 200 мільйонів євро, якби підписав цей контракт. Просто дивовижні цифри для колишнього гравця "Ренна" та "Боруссії". Саудіти також готові були заплатити 50 мільйонів євро, суму пункту про звільнення гравця, що діє цього літа. Проте гравець відмовився від такого підходу, попри колосальні суми операції.

Модрич відмовив "Аль-Ахлі"

Легенда мадридського "Реала" Лука Модріч наступного сезону також не гратиме в Саудівській Аравії. Його запрошував "Аль-Ахлі Джідда".

За інформацією іспанської газети Marca, хорвату в азіатській країні запропонували зарплату 80 млн євро. Модріч, якому цього року виповниться 38 років, вирішив продовжити грати за мадридський "Реал".

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