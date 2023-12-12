Тоттенхэму нужен не только Забарный — он хочет еще одну звезду сборной Украины

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Лондонский "Тоттенхэм" готовится к зимнему трансферному окну. Интересно, что у них на радарах сразу два футболиста сборной Украины.

Кроме Ильи Забарного, "Тоттенхэму" также интересен вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков, сообщил Futbol Total.

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По информации источника, "Тоттенхэм" готов заплатить за украинского футболиста обязательную сумму выкупа в размере 30 млн евро.

Лондонцы готовы активировать клаусулу в зимнее трансферное окно.

При этом "Тоттенхэму" предстоит опередить двух других претендентов на Цыганкова — "Баварию" и "Барселону".

Отметим, что из 30 млн евро клаусулы "Жирона" получит всего 15 млн евро. Вторая половина суммы принадлежит киевскому "Динамо", которое кроме 5 млн евро за трансфер прописало в контракте 50% от перепродажи игрока.

В этом сезоне Цыганков в 16 матчах забил три гола и совершил три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость игрока в 22 млн евро.

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