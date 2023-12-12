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Тоттенгему потрібен не тільки Забарний — він хоче ще одну зірку збірної України

12 грудня 2023 16:34
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Агабекян Карен
редактор
Тоттенгему потрібен не тільки Забарний — він хоче ще одну зірку збірної України
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Тоттенгем" готується до зимового трансферного вікна. Цікаво, що у них на радарах відразу два футболісти збірної України.

Крім Іллі Забарного, "Тоттенгему" також цікавий вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков, повідомив Futbol Total.

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За інформацією джерела, "Тоттенгем" готовий заплатити за українського футболіста обов’язкову суму викупу у розмірі 30 млн євро.

Зазначається, що лондонці готові активувати клаусулу в зимове трансферне вікно.

При цьому "Тоттенгему" потрібно випередити двох інших претендентів на Циганкова — "Баварію" та "Барселону".

Зазначимо, що з 30 млн євро клаусули "Жирона" отримає всього 15 млн євро. Іншу половину суми буде належати київському "Динамо", яке крім 5 млн євро за трансфер прописало в контракті 50% від перепродажу гравця.

Цього сезону Циганков у 16 матчах забив три голи та зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість гравця у 22 млн євро.

Нагадаємо, Український клуб запропонував солідну суму за Піхальонка.

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Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

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