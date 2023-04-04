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Трагедия на Пиренеях: испанского футболиста убили ножом

4 апреля 2023 13:45
- Сергей Гусенцев
Без причины — в Испании убили футболиста среди бела дня
Спортсмен оказался не в том месте и не в то время
- Сергей Гусенцев

В испанском городе Кадис среди бела дня зарезали ножом футболиста Франсиско Наваля Переса. Спортсмен защищал цвета клуба "Чипиона". Ему было всего 24 года.

Об этом сообщает Marca.

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Что известно

Трагедия произошла 2 апреля. Правоохранители считают, что футболист по кличке Пако Наваль оказался не в том месте и не в то время. Он якобы стал жертвой "случайных обстоятельств". Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек. Его взяли под стражу.

Вероятный убийца, имя которого не разглашают, якобы ударил Пако большим ножом в грудь без всякой причины. В результате нападения спортсмен скончался в больнице.

Полицейские также отмечают, что между футболистом и подозреваемым не было связей, поэтому все произошло случайно. Судимостей у нападавшего раньше не было.

Соболезнования в связи с убийством Пако Наваля выразили большинство клубов Испании, в том числе мадридский "Реал".

Напомним, Александр Зинченко может покинуть "Арсенал". Английский клуб готов поменять украинца на другого футболиста. 

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Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

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