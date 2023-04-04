Без причины — в Испании убили футболиста среди бела дня

Спортсмен оказался не в том месте и не в то время

В испанском городе Кадис среди бела дня зарезали ножом футболиста Франсиско Наваля Переса. Спортсмен защищал цвета клуба "Чипиона". Ему было всего 24 года.

Об этом сообщает Marca.

Читайте также:

Что известно

Трагедия произошла 2 апреля. Правоохранители считают, что футболист по кличке Пако Наваль оказался не в том месте и не в то время. Он якобы стал жертвой "случайных обстоятельств". Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек. Его взяли под стражу.

Вероятный убийца, имя которого не разглашают, якобы ударил Пако большим ножом в грудь без всякой причины. В результате нападения спортсмен скончался в больнице.

Полицейские также отмечают, что между футболистом и подозреваемым не было связей, поэтому все произошло случайно. Судимостей у нападавшего раньше не было.

Соболезнования в связи с убийством Пако Наваля выразили большинство клубов Испании, в том числе мадридский "Реал".

Наше сердце идет от Paco Naval's family, teammates, и Chipiona CF в течение этого времени. Rest in peace, Paco. Ваши союзники на полях и в вашей общины не должны быть подготовлены. Condolences from the entire football family. 🙏 pic.twitter.com/2IrTS0aj3o — Abdalla Ali Baar (@AbdallaAliBaar) 2 апреля 2023

Напомним, Александр Зинченко может покинуть "Арсенал". Английский клуб готов поменять украинца на другого футболиста.

Новый соперник Александра Усика перешел черту, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов.

Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.

Томас Тухель установил рекорд во главе "Баварии", хотя провел всего один поединок в мюнхенской команде.

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.