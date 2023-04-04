Без жодної причини — в Іспанії вбили футболіста серед білого дня

Футболіст опинився не в тому місці і не в той час

В іспанському місті Кадіс посеред білого дня зарізали ножем футболіста Франсіско Наваля Переса. Спортсмен захищав кольори клубу "Чіпіона". Йому було всього 24 роки.

Про це повідомляє Marca.

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Що відомо

Трагедія сталася 2 квітня. Правоохоронці вважають, що футболіст на прізвисько Пако Наваль опинився не в тому місці й не в той час. Він нібито став жертвою "випадкових обставин". Підозрюваним виявився 20-річний хлопець. Його взяли під варту.

Ймовірний вбивця, ім'я якого не розголошують, буцімто вдарив Пако великим ножем у груди без жодної причини. Внаслідок нападу спортсмен помер у лікарні.

Поліцейські також зазначають, що між футболістом та підозрюваним не було ніяких зв'язків, тому усе сталося випадково. Судимостей у нападника раніше не було.

Співчуття у зв'язку з вбивством Пако Наваля висловили більшість клубів Іспанію, зокрема мадридський "Реал".

Our hearts go out to Paco Naval's family, teammates, and Chipiona C.F. during this difficult time. Rest in peace, Paco. Your legacy on the field and in your community will never be forgotten. Condolences from the entire football family. 🙏 pic.twitter.com/2IrTS0aj3o — Abdalla Ali Baar (@AbdallaAliBaar) April 2, 2023

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