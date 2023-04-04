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Трагедія на Піренеях: іспанського футболіста вбили ножем

4 квітня 2023 13:45
- Сергій Гусенцев
Без жодної причини — в Іспанії вбили футболіста серед білого дня
Футболіст опинився не в тому місці і не в той час
- Сергій Гусенцев

В іспанському місті Кадіс посеред білого дня зарізали ножем футболіста Франсіско Наваля Переса. Спортсмен захищав кольори клубу "Чіпіона". Йому було всього 24 роки. 

Про це повідомляє Marca.

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Що відомо 

Трагедія сталася 2 квітня. Правоохоронці вважають, що футболіст на прізвисько Пако Наваль опинився не в тому місці й не в той час. Він нібито став жертвою "випадкових обставин". Підозрюваним виявився 20-річний хлопець. Його взяли під варту.

Ймовірний вбивця, ім'я якого не розголошують, буцімто вдарив Пако великим ножем у груди без жодної причини. Внаслідок нападу спортсмен помер у лікарні. 

Поліцейські також зазначають, що між футболістом та підозрюваним не було ніяких зв'язків, тому усе сталося випадково. Судимостей у нападника раніше не було. 

Співчуття у зв'язку з вбивством Пако Наваля висловили більшість клубів Іспанію, зокрема мадридський "Реал". 

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