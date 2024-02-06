Трансфер Салаха в известный клуб станет рекордом для Ливерпуля

Мохамед Салах во время атаки. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Лидер атак сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах готовится сменить клуб. "Красные" отпустят игрока в конце сезона, если получат по нему выгодное предложение.

Салах может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

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Мохаммед Салах в составе сборной Египта. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Трансфер Салаха в "Аль-Иттихад"

На футболиста "Ливерпуля" претендует клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Команда Марсело Гальярдо давно интересуется 31-летний игроком, однако "Ливерпуль" последовательно отвергал все предложения "тигров" по трансферу Мохамеда Салаха.

"Аль-Иттихад" ищет замену Кариму Бензема, который не прижился в команде из-за постоянных споров с тренерским штабом и руководством клуба. "Тигры" готовы заплатить за Мохамеда Салаха 200 млн евро, и "Ливерпуль" может согласиться на такое предложение, которое станет рекордом в истории "красных".

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах сыграл за "Ливерпуль" 27 матчей во всех турнирах. Он забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.

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