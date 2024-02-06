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Трансфер Салаха в известный клуб станет рекордом для Ливерпуля

6 февраля 2024 17:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трансфер Салаха в известный клуб станет рекордом для Ливерпуля
Мохамед Салах во время атаки. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер атак сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах готовится сменить клуб. "Красные" отпустят игрока в конце сезона, если получат по нему выгодное предложение. 

Салах может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

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Эпоха Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" может завершиться одновременно с эрой Юргена Клоппа. Тренер уже сделал заявление о том, что уйдет летом из клуба. В ближайшее время примеру наставника может последовать и египетский форвард. 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах в составе сборной Египта. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Трансфер Салаха в "Аль-Иттихад"

На футболиста "Ливерпуля" претендует клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Команда Марсело Гальярдо давно интересуется 31-летний игроком, однако "Ливерпуль" последовательно отвергал все предложения "тигров" по трансферу Мохамеда Салаха. 

"Аль-Иттихад" ищет замену Кариму Бензема, который не прижился в команде из-за постоянных споров с тренерским штабом и руководством клуба. "Тигры" готовы заплатить за Мохамеда Салаха 200 млн евро, и "Ливерпуль" может согласиться на такое предложение, которое станет рекордом в истории "красных". 

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах сыграл за "Ливерпуль" 27 матчей во всех турнирах. Он забил 18 голов и сделал восемь результативных передач. 

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Румынский тренер Мирча Луческу готов обсудить возвращение в "Динамо". 

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Саудовский "Аль-Наср" готовится пригласить в команду бывшего партнера Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу". 

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Мохамед Салах

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