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Трансфер Салаха у відомий клуб стане рекордом для Ліверпуля

6 лютого 2024 17:21
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Трансфер Салаха у відомий клуб стане рекордом для Ліверпуля
Мохамед Салах під час атаки Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер атак збірної Єгипту та англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах готується змінити клуб. "Червоні" відпустять гравця наприкінці сезону, якщо отримають вигідну пропозицію.

Салах може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії, повідомляє The Athletic.

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Епоха Мохамеда Салаха у "Ліверпулі" може завершитися одночасно з ерою Юргена Клоппа. Тренер уже зробив заяву про те, що піде влітку з клубу. Найближчим часом приклад наставника може наслідувати і єгипетський форвард.

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах у складі збірної Єгипту Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Трансфер Салаха до "Аль-Іттіхада"

На футболіста "Ліверпуля" претендує клуб "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії. Команда Марсело Гальярдо давно цікавиться 31-річним гравцем, проте "Ліверпуль" послідовно відкидав усі пропозиції "тигрів" щодо трансферу Мохамеда Салаха.

"Аль-Іттіхад" шукає заміну Каріму Бензема, який не прижився в команді через постійні суперечки з тренерським штабом та керівництвом клубу. "Тигри" готові заплатити за Мохамеда Салаха 200 млн євро, і "Ліверпуль" може погодитися на таку пропозицію, яка стане рекордом в історії "червоних".

У сезоні-2023/2024 Мохамед Салах зіграв за "Ліверпуль" 27 матчів у всіх турнірах. Він забив 18 голів та зробив вісім результативних передач.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.

Румунський тренер Мірча Луческу готовий обговорити повернення до "Динамо".

Хавбек київського "Динамо" Микола Шапаренко влітку може перейти в один із відомих закордонних клубів. 

Київське "Динамо" збирається безплатно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Саудівський "Аль-Наср" готується запросити в команду колишнього партнера Кріштіану Роналду з мадридського "Реала".

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Футбол трансфери
Ліверпуль
Мохамед Салах

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