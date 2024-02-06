Трансфер Салаха у відомий клуб стане рекордом для Ліверпуля

Мохамед Салах під час атаки Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Лідер атак збірної Єгипту та англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах готується змінити клуб. "Червоні" відпустять гравця наприкінці сезону, якщо отримають вигідну пропозицію.

Салах може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії, повідомляє The Athletic.

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Епоха Мохамеда Салаха у "Ліверпулі" може завершитися одночасно з ерою Юргена Клоппа. Тренер уже зробив заяву про те, що піде влітку з клубу. Найближчим часом приклад наставника може наслідувати і єгипетський форвард.

Мохаммед Салах у складі збірної Єгипту Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Трансфер Салаха до "Аль-Іттіхада"

На футболіста "Ліверпуля" претендує клуб "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії. Команда Марсело Гальярдо давно цікавиться 31-річним гравцем, проте "Ліверпуль" послідовно відкидав усі пропозиції "тигрів" щодо трансферу Мохамеда Салаха.

"Аль-Іттіхад" шукає заміну Каріму Бензема, який не прижився в команді через постійні суперечки з тренерським штабом та керівництвом клубу. "Тигри" готові заплатити за Мохамеда Салаха 200 млн євро, і "Ліверпуль" може погодитися на таку пропозицію, яка стане рекордом в історії "червоних".

У сезоні-2023/2024 Мохамед Салах зіграв за "Ліверпуль" 27 матчів у всіх турнірах. Він забив 18 голів та зробив вісім результативних передач.

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