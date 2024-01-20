Травма Салаха на КАН-2024 — на какой срок выбыл форвард Ливерпуля

Мохамед Салах перед матчем сборной Египта. Фото: REUTERS/Luc Gnago

На Кубке Африканских наций травмировался вингер сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах. Случилось это в матче против Ганы (2:2).

Звездный египтянин из-за повреждения даже не смог доиграть матч, сообщило EFA.

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Мохамед Салах. Фото: EFA.eg

Что за травма у Салаха

Салах после матча прошел медосмотр, который показал растяжение подколенного сухожилия левой ноги.

Ожидается, что египтянин пропустит два матча и сыграет в четвертьфинале, если его сборная туда выйдет.

Отметим, что из-за полученного повреждения Салах может позже прибыть в расположение "Ливерпуля". В клубе же хотели, чтобы игрок прибыл в кратчайшие сроки после КАН.

Отметим, что сборная Египта может не выйти из группы, поскольку в двух первых матчах группового этапа у них всего 2 очка после. Лидирует в группе B Кабо-Верде — 6 очков. У Мозамбика и Ганы по одному пункту. В последнем матче группы Египту необходима либо победа, либо ничья, при условии, что Гана и Мозамбик также распишут мировую.

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