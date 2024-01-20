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Травма Салаха на КАН-2024 — на який термін вибув форвард Ліверпуля

20 січня 2024 14:21
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Агабекян Карен
редактор
Травма Салаха на КАН-2024 — на який термін вибув форвард Ліверпуля
Мохамед Салах перед матчем збірної Єгипту Фото: REUTERS/Luc Gnago
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Кубку Африканських націй травмувався вінгер збірної Єгипту та "Ліверпуля" Мохамед Салах. Сталося це у матчі проти Гани (2:2).

Зірковий єгиптянин через пошкодження навіть не зміг дограти матч, повідомило EFA.

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Мохамед Салах. Фото: EFA.eg

Що за травма у Салаха

Салах після матчу пройшов медогляд, який показав розтяг підколінного сухожилля лівої ноги.

Очікується, що єгиптянин пропустить два матчі та зіграє у чвертьфіналі, якщо його збірна туди вийде.

Зазначимо, що через отримане пошкодження Салах може пізніше прибути до розташування "Ліверпуля". У клубі ж хотіли, щоб гравець прибув у найкоротший термін після КАН.

Зазначимо, що збірна Єгипту може не вийти з групи, оскільки після двох перших матчів групового етапу вони мають лише 2 очки. Лідирує у групі B Кабо-Верде — 6 очок. Мозамбік і Гана мають по одному пункту. В останньому матчі групи Єгипту необхідна або перемога, або нічия, за умови, що Гана та Мозамбік також розпишуть мирову.

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футбол
Єгипет
Ліверпуль
Мохамед Салах

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