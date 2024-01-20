Травма Салаха на КАН-2024 — на який термін вибув форвард Ліверпуля
На Кубку Африканських націй травмувався вінгер збірної Єгипту та "Ліверпуля" Мохамед Салах. Сталося це у матчі проти Гани (2:2).
Зірковий єгиптянин через пошкодження навіть не зміг дограти матч, повідомило EFA.
Що за травма у Салаха
Салах після матчу пройшов медогляд, який показав розтяг підколінного сухожилля лівої ноги.
Очікується, що єгиптянин пропустить два матчі та зіграє у чвертьфіналі, якщо його збірна туди вийде.
Зазначимо, що через отримане пошкодження Салах може пізніше прибути до розташування "Ліверпуля". У клубі ж хотіли, щоб гравець прибув у найкоротший термін після КАН.
Зазначимо, що збірна Єгипту може не вийти з групи, оскільки після двох перших матчів групового етапу вони мають лише 2 очки. Лідирує у групі B Кабо-Верде — 6 очок. Мозамбік і Гана мають по одному пункту. В останньому матчі групи Єгипту необхідна або перемога, або нічия, за умови, що Гана та Мозамбік також розпишуть мирову.
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