Тренер "Бенфики" оценил игру Трубина: вспомнил об ошибке украинца

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: "Бенфика"

В рамках чемпионата Португалии по футболу лиссабонская "Бенфика" обыграла "Портимоненсе". Одним из творцов победы стал украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин.

Это также признал главный тренер команды Рогер Шмидт, слова которого приводит Record.

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Отметим, что Трубин провел свой третий матч за "Бенфику" и второй в чемпионате Португалии. Еще одну игру Анатолий сыграл в Лиге чемпионов против "Зальцбурга".

Похвала от главного тренера

По словам Шмидта, в матче против "Зальцбурга" Трубин сделал большую ошибку, когда заработал пенальти в начале матча. Поэтому было важно исправиться, что украинец и сделал, отбив 11-метровый удар.

"Я очень рад за Трубина. Он в нашей команде новичок. Он ошибся в последней игре, поэтому этот отбитый пенальти был для него очень важен.

Анатолия сделал великолепный сейв. Игра могла измениться, поэтому было важно отразить пенальти", — сказал Шмидт.

Отметим, что, если в матче против "Зальцбурга" Трубин получил одни из худших оценок за матч. Тот же WhoScored поставил ему всего 5,9. Но в чемпионате оценка Анатолия после отбитого пенальти составила 7,7.

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