Тренер "Бенфіки" оцінив гру Трубіна: згадав про помилку українця
У рамках чемпіонату Португалії з футболу лісабонська "Бенфіка" обіграла "Портімоненсе". Одним із творців перемоги став український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін.
Це також визнав головний тренер команди Рогер Шмідт, слова якого наводить Record.
Зауважимо, що Трубін провів свій третій матч за "Бенфіку" та другий у чемпіонаті Португалії. Ще одну гру Анатолій зіграв у Лізі чемпіонів проти "Зальцбурга".
Похвала від головного тренера
За словами Шмідта, у матчі проти "Зальцбурга" Трубін зробив велику помилку, коли заробив пенальті на початку матчу. Тому важливо було виправитися, що українець й зробив, відбивши 11-метровий удар.
"Я дуже радий за Трубіна. Він у нашій команді новачок. Він помилився в останній грі, тому цей відбитий пенальті був для нього дуже важливим.
Анатолія зробив чудовий сейв. Гра могла змінитися, тому було важливо відбити пенальті", — сказав Шмідт.
🔥 𝙏𝙃𝙀 𝙎𝘼𝙑𝙀! #Trubin #PSCSLB— SL Benfica (@slbenfica_en) September 24, 2023
📺 @SPORTTVPortugal
pic.twitter.com/jTTl2JMklk
Зазначимо, що якщо у матчі проти "Зальцбурга" Трубін отримав одні з найгірших оцінок за матч. Той же WhoScored поставив йому лише 5,9. Але у чемпіонаті оцінка Анатолія після відбитого пенальті становила 7,7.
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