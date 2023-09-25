Тренер "Бенфіки" оцінив гру Трубіна: згадав про помилку українця

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"

У рамках чемпіонату Португалії з футболу лісабонська "Бенфіка" обіграла "Портімоненсе". Одним із творців перемоги став український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін.

Це також визнав головний тренер команди Рогер Шмідт, слова якого наводить Record.

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Зауважимо, що Трубін провів свій третій матч за "Бенфіку" та другий у чемпіонаті Португалії. Ще одну гру Анатолій зіграв у Лізі чемпіонів проти "Зальцбурга".

Похвала від головного тренера

За словами Шмідта, у матчі проти "Зальцбурга" Трубін зробив велику помилку, коли заробив пенальті на початку матчу. Тому важливо було виправитися, що українець й зробив, відбивши 11-метровий удар.

"Я дуже радий за Трубіна. Він у нашій команді новачок. Він помилився в останній грі, тому цей відбитий пенальті був для нього дуже важливим.

Анатолія зробив чудовий сейв. Гра могла змінитися, тому було важливо відбити пенальті", — сказав Шмідт.

Зазначимо, що якщо у матчі проти "Зальцбурга" Трубін отримав одні з найгірших оцінок за матч. Той же WhoScored поставив йому лише 5,9. Але у чемпіонаті оцінка Анатолія після відбитого пенальті становила 7,7.

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