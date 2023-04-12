Тренер "Бенфики" Шмидт пообещал удивить "Интер" в ответном матче 1/4 ЛЧ

Шмидт показывает, кто из игроков "Бенфики" останется в запасе через неделю. Фото: Google

Главный тренер португальской "Бенфики" Рогер Шмидт призвал болельщиков не отчаиваться после поражения от "Интера" в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов.

"Орлы" пропустили на своем поле два гола и не забили ни одного в ответ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Почему "Бенфика" проиграла?

Подопечные Рогера Шмидта потерпели второй подряд поражение за неделю. Главный тренер португальской команды похвалил соперника, но напомнил, что противостояние состоит из двух поединков.

"Подвести итог матча можно простой констатацией: "Интер" оказался лучше "Бенфики". Они дважды забили и победили, счет на табло. У моих ребят тоже были моменты, но подвела реализация. Это предопределило наше поражение.

Такие результаты являются частью футбола. Мы провели несколько матчей против сильных соперников и должны усвоить этот урок. Однако не надо заранее списывать нас со счетом. Впереди ответный поединок. Нам есть чем удивить "Интер", — объяснил Рогер Шмидт.

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